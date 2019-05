Punto y final a una temporada más de la Liga Santander El equipo revelación de esta temporada ha sido sin lugar a dudas el Getafe de Bordalás Nacho Moreno

lunes, 20 de mayo de 2019, 17:45 h (CET) El pasado fin de semana, la que muchos consideran la mejor liga de fútbol del mundo puso punto y final en una última jornada marcada por el acceso del Valencia a la Champions League y del Espanyol a la Europa League. Un fin de fiesta soñado para la afición perica y la valencianista, que lograron la clasificación a competiciones europeas "in extremis". El trago más amargo lo saboreó el Athletic Club de Bilbao, que con la derrota por dos a cero sufrida en el Sánchez Pizjuán, se quedó a las puertas de la segunda máxima competición europea. A continuación, realizaremos un análisis de lo que ha sido la temporada 2018/2019 de la Liga Santander.



Campeón La hegemonía del Fútbol Club Barcelona en la Liga los últimos años es indiscutible. Eran los principales favoritos para levantar el título liguero y no se han movido de la primera posición de la tabla en todo el año. Una temporada impoluta de los de Ernesto Valverde en la competición regular que va a quedar empañada por la debacle en la Champions League ante el Liverpool. Otra vez más, el astro argentino Leo Messi lideró al equipo y fue determinante para que el Barça celebrara un nuevo título liguero.



Zona Champions Los tres equipos que acompañarán al Barcelona en la próxima edición de la Champions League serán Atlético de Madrid, Real Madrid y Valencia. El conjunto dirigido por el argentino Simeone se ha mantenido en la tónica habitual de los últimos años, siendo uno de los candidatos a competir con la aristocracia de la Liga (Madrid y Barça) por acabar el año en primera posición. Al final, la segunda posición es un premio justo teniendo en cuenta que el club azulgrana se ha mantenido intratable.



El Real Madrid ha sido la gran decepción de la temporada. Un rendimiento muy bajo a lo largo de toda la temporada que les ha llevado a una tercera posición que sabe a muy poco. Una temporada gris del club presidido por Florentino Pérez, que probablemente atravesará una reestructuración de la plantilla en verano.



En cuarta posición ha quedado el Valencia de Marcelino. De esta manera, se cumple el objetivo de entrar en Champions League, una fuente necesaria de ingresos para la economía del club. Tras un inicio de temporada irregular marcado por los empates, el técnico asturiano y la plantilla han sabido darle la vuelta a la situación en la segunda vuelta de la temporada y se ha conseguido la ansiada cuarta plaza en la última jornada. La guinda para el año del centenario del equipo de la capital del Turia sería levantar la Copa del Rey en Sevilla el próximo sábado en el Benito Villamarín.



Zona Europa League

El equipo revelación de esta temporada ha sido sin lugar a dudas el Getafe de Bordalás. Han luchado hasta el último partido por la clasificación a la Champions League con equipos que triplicaban su presupuesto y finalmente se han quedado a las puertas, con una meritoria quinta posición que da acceso a la próxima edición de la Europa League, la tercera ocasión en la que los azulones disputarán la competición.



Empatado a puntos con el Getafe ha quedado el Sevilla en sexta posición. Las expectativas de clasificación para la Champions no se han podido cumplir y finalmente los sevillistas tendrán que conformarse con jugar su competición fetiche.



El Espanyol completa los tres clubes españoles que disputarán la Europa League en una última jornada soñada, en la que se dieron los resultados necesarios para que el Espanyol viaje por el viejo continente la próxima campaña. El técnico Rubi ha sido uno de los artífices de la gesta, que se veía inasumible en la mitad de la temporada.



Descenso

Girona, Huesca y Rayo Vallecano dicen adiós a la máxima competición nacional en un año muy difícil para las aficiones de los tres equipos. A pesar de que demostraron en muchos partidos tener el nivel necesario para estar un año más en primera, no consiguieron el objetivo de la permanencia debido a la tremenda exigencia competitiva de una liga que cada temporada que pasa está más nivelada.

