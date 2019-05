El Atlético sella el subcampeonato (1-1)

El Atlético cerró la temporada en el Metropolitano asegurando con un empate el segundo puesto en la clasificación. Solo ha sido superado por el Barcelona en la Liga. Lo que hace la temporada buena pese al amargor de la eliminatoria en la Champions, y el naufragio en el Camp Nou.



Simeone sigue siendo el guía de una de las mejores etapas de los colchoneros. La temporada próxima la iniciará sin el jugador extranjero que más veces vistió la rojiblanca, y con vistas a la renovación del proyecto. Otros pesos pesados de los años triunfales colchoneros como Juanfran o Filipe Luis también podrían salir del club este verano.



Aunque se sucedieron los homenajes, el Sevilla no vino con el espíritu de jugar un amistoso al Metropolitano. Fue neutralizado en el minuto 32 en un contrataque iniciado por Thomas, y finalizada con éxito por Koke desde fuera del área. Tras el tanto, para desgracia de Caparrós se lesionó Gonalons.



Sin tensión y con el dominio del Atlético tres cuartas partes del partido con Griezmann y Koke jugando a placer, Simeone buscó la sentencia del partido con el ingreso de Correa. Esta vez el 10 argentino no dio la puntilla al rival.



El técnico hispalense cambió a Kjaer por Aleix Vidal para buscar otra cara al encuentro. No lo consiguió, aun así le bastó aprovechar un desajuste defensivo de la zaga rojiblanca a Sarabia para poner las tablas a 20 minutos de la conclusión, y despertar del letargo a los visitantes. Nuevamente el goleador pudo hacer doblete tras una gran asistencia de Ben Yedder, y llevarse los tres puntos del Metropolitano, pero el Sevilla terminó pactando las tablas.



La campaña próxima Simeone buscará seguir con el ciclo de éxitos. No contará con la cabeza que dio una liga, sí con el legado y leyenda de Diego Godín.



Ficha técnica:



1-Atlético de Madrid: Oblak (3); Juanfran (3), Godín (2), Francisco Montero (2), Filipe Luis (2); Koke (3), Rodri (2), Thomas (2), Saúl (2); Griezmann (2) y Morata (2).



1-Sevilla: Vaclik (1), Navas (2), Kjaer (0), Gnagnon (1), Sergi Gómez (1); Sarabia (3), Gonalons (1), Roque Mesa (0), Mudo Vázquez (1); Munir (1) y Ben Yedder (2).



Goles: 1-0 Koke (min.32), y 1-1 Sarabia (min.70).



Cambios: En el Atlético de Madrid: Correa (1) por Rodri (min.61), y Lemar (1) por Morata (min.57). En el Sevilla: Ibrahim Amadou (1) por Gonalons (min.32), Aleix Vidal (1) por Kjaer (min.46), y Marko Rog (s.c) por Roque Mesa (min.80).



Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité valencino) (0). Amonestó con amarilla a Roque Mesa (min.58), Thomas (min.67), Morata (min.72), Koke (min.82), y Jesús Navas (min.90).

Incidencias: 60.000 espectadores asistieron al estadio Wanda Metropolitano. Jornada 37 de la Liga. Se rindió homenaje al Atlético femenino antes del comienzo del partido, y tras él término del encuentro a Diego Godín.