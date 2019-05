El Barcelona, con las miras puestas en la final del Wanda Metropolitano

El Fútbol Club Barcelona buscará mañana a las 21:00 ante el Liverpool en Anfield el pase a la gran final de la presente edición de la Champions League. Los de Ernesto Valverde, flamantes campeones de Liga, esperan cerrar una eliminatoria que dejaron muy de cara en el Camp Nou con el resultado favorable de tres goles a cero.



La renta parece más que suficiente para los barcelonistas, pero los ingleses confían en la épica de uno de los estadios con más mística de Europa: el coliseo de Anfield Road se pondrá de gala para afrontar un partido que se presenta complicado pero no imposible para los de Jurgen Klopp. Tal y como ha afirmado el entrenador alemán, "si no podemos, fracasaremos de la manera más hermosa". Las bajas vitales del egipcio Salah y el brasileño Firmino no sirven como excusa y la plantilla "red" confía en lograr una proeza que entraría de lleno en los libros de historia de este deporte.



Por su parte, los de Ernesto Valverde se muestran tranquilos y confían en poder mantener el nivel de juego de las últimas jornadas para poder meterse en la ansiada final de Madrid, que se les resiste a los culés desde la temporada 2014/2015, cuando derrotaron tres a uno a la Juventus de Turín en el Olímpico de Berlín.



Aún planea sobre el vestuario del club de la ciudad condal la "pesadilla" sufrida la temporada pasada ante la Roma, cuando un indigno partido en la vuelta les privó de alcanzar las semifinales de la máxima competición europea. Los aficionados esperan que la debacle haya servido como ejemplo y mentalice a los jugadores de la importancia de no bajar el ritmo competitivo en un partido de estas características.



El técnico de Viandar de la Vera dispondrá de todos los jugadores de la primera plantilla a excepción del joven extremo francés Ousmanne Dembélé por una lesión en los isquiotibiales.