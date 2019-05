El futuro de Diego Godín Godín y el Inter de Milán tienen firmado un pre contrato, a razón de dos temporadas con opción a una tercera por 5,5 millones de euros al año Tania Martín Carrillo

viernes, 3 de mayo de 2019, 12:59 h (CET)

El futuro de Diego Godín, todavía capitán del Atlético de Madrid, es un misterio que está a punto de resolverse si nadie lo impide. Y es que, todo apunta a que el uruguayo se sumará a las filas del Inter de Milán la próxima temporada.



Desde que comenzó el año se empezaron a escuchar rumores sobre las posibles conversaciones entre el jugador y el club italiano, llegado incluso a la afirmación por parte de varios medios, de que éstas estaban más que avanzadas. Y así ha sido. Hay que resaltar que, Godín siempre ha tenido como prioridad quedarse en el que él mismo ha denominado como “el club de sus amores”: el Atlético de Madrid. Pero, una renovación no se produce si una de las partes no quiere.



El problema más que económico ha sido temporal. Un desacuerdo entre el periodo de prolongación del contrato ha sido el principal problema: Godín pidió a los dirigentes del club rojiblanco renovar por mínimo dos temporadas y una subida de sueldo, a lo que el Atleti respondió aceptando incrementar la ficha, pero ofreciendo una sola temporada. Tiempo insuficiente para Diego.

Godín y el Inter de Milán tienen firmado un pre contrato, a razón de dos temporadas con opción a una tercera por 5,5 millones de euros al año. Más de lo que actualmente está ingresando en el Atleti. Pero ojo, en citado pre contrato hay una cláusula que podríamos denominar: la cláusula. Y es que, Godín ha firmado con el Inter poniendo la condición de que si el Atlético de Madrid decide ampliar los años que le ofrece para quedarse, ese contrato no tendría ninguna validez. El capitán quiere quedarse.



