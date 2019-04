​Paquito Navarro y "el lobo" Lebrón logran su primer título de la temporada Guillermo Peris

@guillermoperis

lunes, 29 de abril de 2019, 16:17 h (CET)

Fernando Belasteguín y Pablo Lima contra Francisco Navarro y Juan Lebrón, equipo más conocido por Paquito y “el lobo” han ofrecido una final del WPT Alicante en la que nadie podía apartar los ojos de la pista. Al comienzo del primer set, Fernando y Pablo se habían plantado con cierta comodidad en un 4-0 y en breve en un 5-0. A Paquito y al lobo les ha costado empezar a marcar pero lo han hecho remontando hasta un 6-3 con puntos muy disputados y un ritmo de vértigo.

En el segundo set, Paquito y el lobo han empezado a aullar y a pelear acertadamente cada juego. El holgado dominio del que han disfrutado Fernando y Pablo se ha diluido rápidamente con la garra de la pareja española y a partir del 4-4 las cosas han cambiado. Paquito y el lobo se resistían a perder el set y con mucha potencia y agresividad no han cejado en presionar a sus rivales. Ambos equipos han ido ganando juegos y subiendo alternativamente. El público estaba totalmente en vilo con el juego y nada se podía vislumbrar. El Lobo ha rematado un punto y afianzado sus esperanzas con 4-4, rápidamente con un 4-5. Los jugadores se han situado en 6-6 y han desempatado con fiereza siendo el set para los españoles con 6-7 En el tercer set, con la balanza equilibrada y dos equipos bien compenetrados, se han jugado puntos con momentos brillantes y mucha tensión. Paquito y el lobo no han hecho concesiones y se han hecho con su ansiado título con 2-6 con un público vibrante y por fin relajado.

