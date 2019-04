El Barça confía en cerrar los cuartos de Champions ante el United en casa

El Fútbol Club Barcelona se enfrenta al Manchester United el martes 16 a las 21:00 en el Camp Nou con la renta cosechada la pasada semana en Old Trafford gracias al gol de Luis Suárez.



Nos adentramos en la recta final de la temporada y con ello vienen los partidos decisivos para los objetivos de los clubes grandes. El Barça, con opciones de título en las tres competiciones que disputa (Liga, Copa del Rey y Champions League), llega a la vuelta de los cuartos de final de la máxima competición europea con un objetivo claro: superar a los ingleses y dejar atrás la racha negativa de no llegar a las semifinales en las últimas tres temporadas, con la debacle sufrida ante la Roma el año pasado aún presente en los pensamientos culés. Ernesto Valverde ha asegurado que los jugadores son conscientes de la responsabilidad que conlleva estar en un club como el Barcelona y que por ello "no hay temor, sino una ilusión tremenda".



Buenas sensaciones en el United

Por su parte, Ole Gunnar Solskjaer, el entrenador de los "red devils", ha recordado en la rueda de prensa previa al partido los antecedentes en la última ronda de la competición, donde el conjunto "red" fue capaz de darle la vuelta (1-3) a una eliminatoria frente al PSG que por momentos parecía sentenciada a favor de los parisinos. Una dosis de confianza extra que nunca viene mal para afrontar un partido de tal magnitud. La grandeza que destila el club y el estado de ánimo de la plantilla podrían ser clave para lograr la gesta y batir al Barça en el Camp Nou, un fortín infranqueable en la Champions, ya que el conjunto catalán lleva 30 partidos sin perder como local en esta competición. Además, el alta médica de Alexis Sánchez es un aliciente más para aumentar la moral del equipo.



Posible once de gala

Tras el último partido ante el Huesca en el que el cuerpo técnico azulgrana decidió realizar rotaciones, los jugadores titulares del equipo de la ciudad condal llegan descansados y en las mejores condiciones físicas para la cita. Valverde podrá alinear por tanto su once de gala, con la única duda de si el francés Ousmane Dembélé reemplazará a Philippe Coutinho en la tripleta atacante del ya clásico 4-3-3 barcelonista.