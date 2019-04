En las últimas horas la Unión Europea y el Reino Unido han llegado a un acuerdo para prorrogar hasta el 31 de octubre el plazo para hacer efectivo el "Brexit", con una revisión del Consejo Europeo en junio. El acuerdo alcanzado permite excluir al país británico de la próxima Comisión Europea, tal y como demandaba Francia, pero le obliga a participar en las elecciones europeas del 26 de mayo.



A continuación repasamos los hitos de este largo proceso que empezó con el anuncio del referéndum el tiempos del ex primer ministro David Cameron y que, tras más de tres años y medio, parece no llegar a su fin.



Inicio del proceso

En ocho de septiembre de 2015, el Parlamento británico aprobó "European Union Referendum Act 2015", por medio del cual se autorizaba la celebración de un referéndum para que los ciudadanos de Reino Unido pudieran decidir acerca de su independencia de los países de la zona euro.



El referéndum

Los comicios se celebraron el 23 de junio de 2016 y los resultados fueron ajustados: el 51,9% de la población vota a favor de salir de la Unión Europea. Al día siguiente, el primer ministro David Cameron decide poner punto y final a su estancia en el Gobierno y dimite dando paso a Theresa May, que a día de hoy sigue ostentando el cargo.



Comienzo de las negociaciones

El 29 de marzo de 2017, la Unión Europea recibe la propuesta de la iniciación de las negociaciones por parte de la nueva presidenta. El ocho de diciembre del mismo año se cierra la primera fase de las negociaciones, en las que se concluye que no se levantará una frontera física entre Irlanda del Norte e Irlanda y que se protegerán los derechos de los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido.



Dimisiones en el Gobierno británico

El pasado 2018 estuvo marcado por las dimisiones dentro del Gobierno conservador de May, y es que hombres de su confianza y clave en las negociaciones con Bruselas se marcharon, como David Davis o Boris Johnson, ambos ministros.



La UE rechaza la propuesta

A ello se le sumaba que, el 20 de septiembre de 2018, la UE rechaza la propuesta británica porque se considera que afectaría de forma negativa al mercado único. Pero el 13 de noviembre de 2018 se alcanza un principio de acuerdo técnico entre ambos frentes, que a pesar de no ser definitivo, sí que encarrila unas negociaciones que se presuponían muy largas.



El momento de Theresa May

Tras alcanzar este acuerdo, May presenta la propuesta en el Parlamento y las críticas por parte del resto de formaciones políticas no tardan en llegar: se exige una revisión jurídica del mismo, pero Bruselas contesta que el acuerdo alcanzado previamente no sería cambiado, por lo que May aplaza la votación para su aprobación hasta enero de 2019.



Rechazos del Parlamento británico

El Parlamento británico rechazó la propuesta de acuerdo de "brexit" el 15 de enero de 2019 con una mayoría de 230 votos, dejando paso a una etapa de agitación política, ya que un partido político demandó una moción de censura contra el gobierno conservador de May, lo que finalmente no se dio. Tras el fracaso de la primera votación, se decide que el doce de marzo se repitan con un resultado similar: 242 votos a favor y 391 en contra.



Segunda prórroga

La segunda prórroga, fijada hasta el 31 de octubre, ha provocado la indignación de la oposición y de los ciudadanos, existiendo la opción de romper las negociaciones con la Unión Europea tras la situación de bloqueo que vive la primera ministra británica Theresa May.