El Valencia Basket se adelanta y confía en levantar la Eurocup en Berlín Los de Jaume Ponsarnau, a un paso de proclamarse campeones de la competición europea Nacho Moreno

miércoles, 10 de abril de 2019, 17:34 h (CET) Tras el mal trago pasado hace dos años en la final de la Eurocup ante Unicaja, el Valencia Basket volvía ayer a plantarse en la fase decisiva de la segunda máxima competición de clubes europeos. Esta vez, ante el Alba de Berlín alemán y con la ventaja de campo a favor debido a los buenos resultados cosechados durante la fase de clasificación.



La primera fase del partido estuvo marcada por el típico nerviosismo que siempre se manifiesta en las grandes citas. Los jugadores de ambos equipos erraron tiros desde todas las distancias, hasta el momento en el que los de Jaume Ponsarnau se metieron en el partido y consiguieron la confianza necesaria para un partido de estas características. En el primer cuarto, la intensidad defensiva y los rebotes ofensivos capturados fueron la clave de la ventaja del Valencia, que se marchaba a los próximos 10 minutos de encuentro con una ventaja de siete puntos (20-13).



En el segundo cuarto, los jugadores valencianistas comenzaron a entonarse, así como los alemanes, que se mostraron muy eficaces en la anotación interior y exterior. Un Will Thomas superlativo, omnipresente en las tareas defensivas y en el rebote, fue uno de los principales activos para que el Valencia Basket Club se plantara en el descanso con aún con el marcador a favor (41-38).



El comienzo de la segunda mitad fue demoledora desde la línea de tres puntos para los visitantes, que consiguieron anotar tres triples seguidos para igualar el resultado. El VBC, tras el tiempo muerto, cambió la dinámica de juego y supo remediar estos errores en defensa. Un enchufado Matt Thomas volvió a adelantar al Valencia gracias a sus anotaciones desde la línea de 6,75. El Valencia apretó las tuercas en defensa y siguió acertado en la anotación, por lo que la renta se hizo imposible de alcanzar para el Alba Berlín: 71-53.



En el último cuarto comenzó a notarse el exceso de confianza de la plantilla "taronja", que ya se veía ganador del partido. Un parcial 0-8 en contra obligó a Jaume Ponsarnau a solicitar el tiempo muerto para mantener al equipo en el partido. Una nueva canasta de Will, cerró la mala racha anotadora que estaba llevando el equipo en este cuarto. Los últimos dos minutos del encuentro sirvieron para cerrar la victoria y poner el 1-0 en este final de la Eurocup (89-75).



Con esta victoria, los de Jaume Ponsarnau están a un paso de proclamarse campeones de la competición europea. El próximo viernes 12, a las 20:00, el conjunto "taronja" se la juega en el Mercedes-Benz Arena de Berlín. El club ha fletado vuelos charter para que los aficionados puedan asistir a una cita que puede ser histórica para el baloncesto nacional.

