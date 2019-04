El Atlético mantiene la emoción (2-0) Godín y Griezmann autores de los goles José Luis Torremocha

martes, 2 de abril de 2019, 21:38 h (CET) Los rojiblancos superaron el último partido trampa de la temporada. Con menos público de lo habitual - el fondo sur en huelga la primera parte - y ante el Girona, rival que se les atraganta habitualmente a los de Simeone en Liga y Copa. Para más inri, el encuentro se celebraba entre semana. Ni siquiera la baja de Stuani en el conjunto visitante disipaba los fantasmas del pinchazo. Doumbia pudo adelantar a los catalanes en el minuto tres y restar la poca emoción que le queda al campeonato.



Pero el Atlético demostró que no está dispuesto a tirar la Liga, echó el resto en la segunda parte, y sin generar apenas ocasiones ganó con muchísimo más corazón que cabeza. El conjunto de Eusebio, con la salvación encarrilada, aguantó bien plantado hasta el minuto 76.



Ni Griezmann, ni Morata tuvieron su día en un encuentro que claramente era de un gol. Simeone sacó a Correa en el minuto 55, y Vitolo en el 64 para intentar romper la jaula visitante. Pero fue a balón parado, y con la emoción agregada del VAR, como Godín volvió a salvar los muebles.



La baja de Diego Costa es una losa para el Atlético, sobre todo frente a rivales tan rocosos como el Girona. A ratos Koke, y sobre todo Saúl fueron los únicos capaces de fabricar acciones ofensivas. Con la zaga sobresaliente, los locales mantuvieron el resultado a su favor, cerrando el encuentro con Griezmann culminando una contra cuando el partido expiraba.



El próximo sábado posiblemente se decida la Liga. Lo que está asegurado, es el último gran partido del año en el campeonato español con el concurso de los de Simeone como si de una final se tratara. De momento queda partida.





Ficha técnica:



2-Atlético de Madrid: Oblak (3); Arias (2), Godín (3), Giménez (2), Filipe Luis (2); Koke (2), Rodri (1), Thomas (1), Saúl (2); Griezmann (2) y Morata (1).

0-Girona: Iraizoz (2); Pedro Porro (2), Alcalá (3), Bernardo (2), Muniesa (2); Borja García (2), Pere Pons (2), Douglas Luiz (2), Aleix García (2); Doumbia (2) y Portu (1).

Goles: 1-0 Godín (min.73), y 2-0 Griezmann (min.90).

Cambios: En el Atlético de Madrid: Correa (1) por Thomas (min.55), Vitolo (2) por Filipe Luis (min.64), y Juanfran (s.c) por Morata (min.85). En el Girona: Lozano (1) por Portu (min.68), Roberts (1) por Doumbia (min.76), y Valery (s.c) por Pere Pons (min.84).

Árbitro: Iglesias Villanueva (3). Amonestó con amarilla a Arias (min.47).

30.000 espectadores asistieron al estadio Wanda Metropolitano. Jornada 30 de la Liga.

