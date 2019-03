Las claves de los préstamos con el coche como aval

Los créditos a cambio de la titularidad de un automóvil son una opción rápida y cómoda para conseguir dinero a corto plazo, pero con la consecuencia de que el coste de los intereses puede ser muy elevado. Otra opción pasa por obtener un préstamo de dinero por el título de propiedad del coche. Para ello, se debe dar el propio vehículo como garantía, entregando el documento que acredita la posesión al prestamista, que lo devolverá cuando el usuario haya devuelto el dinero completamente.



La cantidad que se puede pedir prestada varía en función del valor del automóvil. Cuanto mayor sea, más dinero se podrá recibir a cambio. Los prestamistas quieren que les sea fácil recuperar su dinero, así que solo conceden el montante económico a aquellos propietarios cuyos vehículos puedan ser vendidos con relativa facilidad.



La mayoría de los prestadores ofrecen entre el 25 y el 50 por ciento del valor del automóvil. También pueden instalar un dispositivo de rastreo GPS en el vehículo para evitar que alguien lo oculte y no pague el préstamo.



Uno de los mayores problemas con los préstamos de título es el riesgo de perder el coche. Si el usuario no puede mantenerse al día con los pagos, el prestamista tiene la capacidad de tomar posesión del automóvil, venderlo y conservar su parte del dinero, llegando en muchos casos a quedarse con el monto total de la venta.



Estos préstamos son a corto plazo, a menudo con vencimiento entre 15 y 30 días los 30 días. Eso significa que todo aquel interesado en este tipo de financiación tiene que reunir rápidamente los fondos para un reembolso completo, conocido como pago global. Los clientes también tienen la posibilidad de extender el abono "reinvirtiendo" el préstamo.



A pesar de que la opción de pedir dinero a cambio de la propiedad del coche puede ser una buena idea, es un compromiso muy importante y los expertos económicos recomiendan valorarlo con detenimiento, ya que en muchas ocasiones, esta situación puede perjudicar gravemente el bienestar de muchas familias debido a las exigencias en el pago por parte de los prestamistas. Por tanto, es aconsejable buscar más métodos de financiación antes de tomar una decisión.



- Un préstamo personal puede ser una buena opción si el interesado valora comprar un coche. No es necesario prometer garantías colaterales y es posible que tenga unos intereses más bajos.



- Tratar de ahorrar siempre es una gran medida para poder hacer frente a inversiones económicas que supongan un gran desembolso.



- Buscar fuentes de ingresos extra por medio de empleos de corta duración.



- Contactar con un familiar o amigo de confianza que se encuentre en disposición de prestar dinero con las garantías de devolución que correspondan.



- En caso de que se disponga de un vehículo cuyo valor sea elevado, cabría pensar en la oportunidad de venderlo para invertir ese dinero en otro cuyo importe sea menor.



En definitiva, antes de contactar con una empresa especializada en ofrecer prestamos a cambio de licencias, es muy importante que el cliente sea consciente de su capacidad económica a corto, medio y largo plazo, ya que no tener en cuenta las condiciones y garantías que ofrecen los prestamistas puede afectar de forma negativa al interesado.