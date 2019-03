Los equipos españoles buscarán el pleno en la Europa League

Mañana se disputan los partidos de vuelta de los octavos de final de la segunda competición europea, la Europa League, con el Valencia, el Sevilla y el Villarreal como representantes españoles. Los tres buscarán un billete para estar entre los ocho mejores en un torneo que ha subido mucho el nivel en las últimas temporadas.



Krasnodar-Valencia

Los de Marcelino García Toral viajan a tierras rusas con un objetivo claro en mente: pasar la eliminatoria en un desplazamiento que siempre resulta complicado, y más teniendo en cuenta la escasa renta que sacó el club ché del partido en Mestalla, que acabó 2-1 para los locales.

Todo apunta a que el entrenador confiará en los más habituales. La Europa League es una competición considerada importante en el seno del club debido a que su consecución le daría una plaza en la próxima edición de la Liga de Campeones.



En el terreno de lesiones, el técnico asturiano cuenta con dos bajas sensibles: Dani Parejo se perderá el partido por sanción y Ezequiel Garay padece molestias en el muslo por lo que todo apunta a que no participará en el duelo.



Slavia Praga-Sevilla

A pesar de la superioridad que se le presupone al conjunto sevillista, no logró batir al Slavia de Praga en el Sánchez Pizjuán (2-2) y viajará a la República Checa con un resultado adverso.

Por parte del club sevillista se quiere transmitir un mensaje de tranquilidad a la afición, y su presidente, José Castro, ha declarado que se muestra "convencido" de que el equipo andaluz estará en el sorteo del viernes. "El objetivo no es otro que ganar la competición fetiche", ha añadido el máximo mandatario del Sevilla Fútbol Club.



En cuanto a posibles ausencias, son dudas el lateral Escudero, que sigue en proceso de recuperación de su lesión en el muslo, y el guardameta Vaclík, que no jugó en el último enfrentamiento liguero de los blanquirrojos.



Villarreal-Zenit

Los castellonenses tienen la suerte de ser el club español que mejor renta sacó en el partido de ida (3-1), y ahora sólo falta culminar la tarea en el Estadio de la Cerámica ante su afición. A pesar de que el resultado es muy positivo, los jugadores del submarino amarillo no deberían de confiarse. El Zenit no tienen nada que perder y pondrá todo de su parte para ponerles las cosas difíciles al conjunto amarillo.



La afición espera que la victoria (con buen juego incluido) en el partido de ida y el haber salido de los puestos de descenso sean un punto de inflexión para que la dinámica de malos resultados que atraviesa el equipo desde el inicio de la temporada cambie.



La lista de jugadores en la enfermería del Villarreal es larga: Bonera, Javi Fuego, Bruno, Trigueros, Fornals y Pedraza no podrán disputar el partido.