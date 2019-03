El Atlético avisa a la Juve (1-0)

Los rojiblancos con la vista en Turín no pierden la senda del campeonato. Gracias al derroche físico y táctico de los locales, culminaron la victoria por un estrechísimo margen ante sus vecinos. Los de Pellegrino salieron con el 5-3-2 que se le ha atragantado a los de Simeone esta temporada. La primera mitad desactivaron al Atlético por completo. Se mostraron sobresalientes en las tareas defensivas, y con Rubén Pérez como eje para poner balones a la contra que pudieran aprovechar Braithwaite y En Nesyri como bazas ofensivas. Pero las ocasiones no llegaron.



El Cholo reservó a toda la artillería, parte de ella tuvo que utilizarla la segunda parte, pues no bastaba con el regreso a la titularidad de Thomas, Correa y Vitolo para salir de la red que el Leganés había lanzado al Atlético. Simeone llegó a cambiar de posición a los laterales Arias y Solano para romper el muro visitante: impenetrable durante los primeros 45 minutos. Finalmente el canterano dejó su lugar tras el descanso a Saúl. Griezmann, ingresó en sustitución de Lemar quedando como principales armas ofensivas: Correa y Kalinić. El 11 aprovechó el grave error Omereu para sacar la pena máxima, que aunque marraría Saúl, terminaría anotando en el rechace y sacando al Atlético del ostracismo.



El Leganés no encontró plan b porque el eje que conformaron Rodrigo, y Thomas - inspiradísimo la tarde de ayer - contuvieron al visitante y llevaron el encuentro adonde los colchoneros querían. Con el partido controlado, Pellegrino dio entrada El Zhar y Carrillo para intentar romper el dominio colchonero. No sucedió, Morata solo salió a calentar, y así se dio cierre perfecto del choque para los locales.



Los rojiblancos visitarán a la Juventus con las mejores sensaciones desde que arrancó el campeonato. Con este nivel y renta a priori deberían pasar la eliminatoria, y acercarse a lo que puede convertirle en el mejor Atlético de la historia.



Ficha técnica:



1-Atlético de Madrid: Oblak (1); Arias (1), Savic (1), Giménez (1), Solano (1); Correa (3), Rodri (2), Thomas (3), Vitolo (1); Griezmann (1) y Kalinić (1).

0-Leganés: Lunin (3); Nyom (2), R.Tarín (2), D. Reyes (2), K. Omeruo (0), Kravets (2); Eraso (1), R. Pérez (1), Vesga (1); En Nesyri (1) y Braithwaite (1).

Goles: 1-0 Saúl (min.49).

Cambios: En el Atlético de Madrid: Saúl (1) por Solano (min.46), Lemar (1) por Griezmann (min.61), y Juanfran (1) por Kalinić (min.72). En el Leganés: Carrillo (1) por Eraso (min.69), El Zhar (1) por Braithwaite (min.69), y Arnaiz (s.c) por R.Tarín (min.84).

Árbitro: Mateu Lahoz -Comité Valenciano -(1). Amonestó con amarilla a Giménez (min.13), Braithwaite (min.14), y Rubén Pérez (min.64), y Griezmann (min.89).

Incidencias: 60.000 espectadores asistieron al estadio Wanda Metropolitano. Jornada 27 de la Liga.