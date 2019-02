El Atlético impone su ley (2-0)

Los colchoneros atraviesan el momento más dulce de la temporada. A estas alturas del campeonato solo faltaba el gol de Morata. No hubo VAR, ni trencilla que impidiera la sonrisa del madrileño. El 22 atlético se exhibió porque el entendimiento con Griezmann es total. De consolidarse esta asociación puede nacer uno de los dúos ofensivos más temibles del campeonato con el permiso de Diego Costa. El hispanobrasileño es indiscutible para Simeone cuando las lesiones no le quitan de césped. En esta ocasión arrancó desde el banquillo para romper una y otra vez la defensa amarilla, sin acierto a la hora de definir aunque sobresaliente en todo lo demás.



Una de las bestias negras del Atlético en los últimos años, confirmó las malas sensaciones que le sitúan en posiciones de descenso. Los de Calleja, apostaron por el 3-5-2 que habitualmente se le atraganta al conjunto colchonero, pero sin éxito. El mano a mano que desperdició Ekambi en el minuto 9 fue el único susto que se llevaron los locales.



Koke y Saúl llevaron el partido al lugar donde el Atlético quería, sin la ayuda de Lemar, nuevamente titualar y quien tan solo dejó algunos destellos de su gran talento, pero nada más que eso.Sigue sin hallar el juego por el que se convirtió en el fichaje más costoso de la historia de los rojiblancos. Lo contrario que el capitán colchonero y su socio alicantino.



Aunque los visitantes, mantuvieron el dominio no generaron ocasiones de gol. Ni Gerard, ni Samu pudieron jugar el papel de revulsivos para sumar en el Metropolitano. Los del Cholo por su parte buscaron la contra para sentenciar prácticamente toda la segunda parte, sin acierto en los metros finales hasta el minuto 88 que Saúl hizo bueno un paso largo de Diego Costa y batió magistralmente a Asenjo.



Cumplido el trámite de ganar para no perder de vista la lucha por la Liga, el Atlético visitará la próxima semana uno de los campos que históricamente se le atraganta: Anoeta. La Real Sociedad, y Leganés esperan los de Simeone antes del choque vital contra el Juventus. Con estas sensaciones resultará muy complicado poner a los colchoneros en todas las quinielas como ganador.



Ficha técnica:



2-Atlético de Madrid: Oblak (2); Arias (3), Savic (3), Giménez (3), Filipe Luis (3); Saúl (3), Koke (2), Rodrigo (2), Lemar (1); Griezmann (2) y Morata (3).

0-Villarreal: Asenjo (1); Álvaro (1), Funes Mori (1), Víctor Ruiz (1); Mario Gaspar (1), Iborra (1), Caseres (1),Cazorla (1), Pedraza (1); Ekambi (2) y Bacca (1).

Goles: 1-0 Morata (min.31), y 2-0 Saúl (min.88).

Cambios: En el Atlético de Madrid: Diego Costa (2) por Morata (min.56), Thomas (1) por Lemar (min.61), y Vitolo (2) por Koke (min.89). En el Villarreal: Samu (1) por Funes Mori (min.55), Gerard (1) por Bacca (min.67), y Fornals (1) por Caseres (min.72).

Árbitro: Undiano Mallenco -Colegio Navarro- (2). Amonestó con amarilla a Álvaro (min.65), Caseres (min.69), y Víctor Ruiz (min.89).

Incidencias: 58.000 espectadores asistieron al estadio Wanda Metropolitano. Jornada 25 de la Liga.