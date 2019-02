El Atlético vulgariza a la Juve (2-0)

Los rojiblancos hicieron el mejor partido de la temporada en el momento justo, y el escenario soñado. Rozaron la perfección. Nueve minutos tardó el Atlético de Madrid en sacudirse todos los temores tras un obús de Cristiano Ronaldo que desvío Oblak en un golpe franco. A partir de ahí, el Atlético lo hizo todo bien.



Como en las mejores temporadas del Atlético en la Liga de Campeones, Simeone preparó el partido a conciencia. Sabe que cuenta con una plantilla inferior en calidad a la visitante, también es consciente de la fortaleza como bloque que convierte a los suyos en un equipo temible, y capaz de casi tocar el cielo.



Regresaron al once titular Diego Costa y Koke: jugaron y mandaron de lo lindo. El hispanobrasileño terminó agotado, por cansancio marró un mano a mano con Szczesny a pase de Griezmann antes de irse al banquillo y dejar su puesto a Morata. En el minuto 53, el larguero evitó el tanto rojiblanco por otra acción del francés, y 20 minutos más tarde el VAR frustró que subiera al marcador el gol de Morata.



Simeone ganaba la partida a Allegri, anulando a Pjanic. El cerebro de los juventinos no pudo elaborar el juego como resulta habitual en la escuadra bianconera. Matuidi y Bentancur impulsaban a los turineses tratando de conectar con Cristiano Ronaldo. La zaga colchonera sujetó a Mandzukic, y Dybala. Desarmado el plan visitante, solo alguna genialidad del portugués podía dar ventaja en el marcador a la 'Vecchia Signora'. Pero el luso no apareció pese a qué se dejo el alma sobre el césped.



El Atlético además de cabeza, le puso corazón. Empujado por su público Gimenez mandó el balón al fondo de las mallas en el minuto 78 tras un rechace en el área. Cinco minutos más tarde, cuando el partido expiraba, Godín agrandaba su leyenda estableciendo el definitivo 2-0. Para que nada fallara,Oblak puso el broche de oro con otra intervención determinante en la última oportunidad del Juventus, repeliendo otro remate de Bentancur que habría abierto la eliminatoria. Evidentemente no se ha cerrado porque el rival es el Juventus de Cristiano Ronaldo.



La Champions transforma al Atlético, y a los equipos que se cruza. El Metropolitano comienza a hacer su efecto, y los colchoneros con razones poderosas: a soñar.





Ficha técnica:



2-Atlético de Madrid: Oblak (3); Juanfran (3), Godín (3), Giménez (3), Filipe Luis (2); Koke (3), Rodri (3), Thomas (2), Saúl (2); Griezmann (3) y Diego Costa (3).

0-Juventus: Szczesny (2); Cancelo (1), Bonucci (1), Chiellini (1), Álex Sandro (1); Bentancur (2), Pjanic (1), Matuidi (2); Dybala (1), Mandzukic (1) y Cristiano Ronaldo (1).

Goles: 1-0 Giménez (min.78), y 2-0 Godín (min.84).

Cambios: En el Atlético de Madrid: Morata (2) por Diego Costa (min.58), Lemar (1) por Thomas (min.61), y Correa (2) por Koke (min.65). En el Juventus: Emre Can (1) por Pjanic (min.72), Bernardeschi (s.c) por Dybala (min.80), y Cancelo (s.c) por Matuidi (min.84).

Árbitro: Feliz Zwayer -alemán -(0). Amonestó con amarilla a Diego Costa (min.8), Thomas (min.45), Sandro (min.55), y Griezmann (min.89).

Incidencias: 68.000 espectadores asistieron al estadio Wanda Metropolitano. Partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.