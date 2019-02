​‘Pío XII y el Tercer Reich’, de Saul Friedländer, un clásico recuperado

De pequeño uve sobre la mesilla de noche una suerte de capilla de plástico, con puertas abatibles y color malva, en cuyo interior figuraba la imagen de S.S. Pío XII para que velase mis sueños. La había comprado mi padre en su viaje a Roma, donde actuó con la Orquesta de Cámara Ferroviaria de València ante el propio papa en su residencia de Castengandolfo. Su aspecto, verdaderamente serio, de alguna manera me intimidaba así que, la mayoría del tiempo, lo cerraba para no ver su rostro. En mi cabeza de entonces bullía la contradicción del porqué un hombre santo tenía aquel rictus tan ¿tétrico? Quizá fue en aquellos años cuando me prometí a mi mismo que algún día averiguaría cosas sobre él.

Durante mucho tiempo esta promesa vivió en el olvido, hasta que me lo tropecé en la película ‘Amén’, del director franco-griego Constantinos Costa-Gavras, donde su nombre no se cita textualmente pero, por la imaginería con la que el cineasta reviste su figura y la severidad de sus gestos, además de por la época en que se encuadra el film, la II Guerra Mundial, sabemos que se trata de él. En movimiento, en la ficción política del cineasta franco-griego observé el mismo tono sombrío que desprendía la fotografía de mi capilla de niño.

Ahora la editorial Planeta reedita un clásico sobre su figura: ‘Pío XII y el Tercer Reich’ del historiador judío Saul Friedländer (Praga, 1920), que vio la luz primera hace ya casi medio siglo. Los padres de Friedländer murieron en el campo de exterminio de Auschwitz al que habían sido deportados mientras él permanecía recluido en un internado católico. No resulta, por tanto, difícil pensar que el holocausto nazi resulta de especial interés para él y que probablemente sea la causa de que buena parte de su obra se centre en el Tercer Reich y los judíos.

‘Pío XII y el III Reich’, obra completada con textos procedentes de archivos norteamericanos e israelías, arroja nueva luz sobre un asunto que a lo largo del tiempo ha sido objeto de polémicas y debates: la actitud del pontífice con respecto al régimen nazi y sus crímenes, en especial los referentes al masivo exterminio de judíos. No hay que olvidar que, durante su papado, que transcurrió entre 1939 y 1958, estalló la II Guerra Mundial que acarreó la muerte de seis millones de judíos, al tiempo que cabe también preguntarse qué habría ocurrido si Pío XII hubiera alzado la voz, como jefe de la Iglesia Católica, ante los desmanes de los alemanes. ¿Habría cambiado algo la situación? Desde luego el papa no lo hizo y lo único que podemos hacer al respecto es especular, algo poco recomendable desde el punto de vista de los historiadores, cuyos trabajos se basan en hechos ciertos, comprobados y documentados. Y precisamente así es como se comporta Friedländer ya que su trabajo es el fruto de un minucioso y detallado análisis de la documentación inédita.

En ‘Pío XII y el Tercer Reich’, Saul Friedländer ahonda en los motivos que llevaron al Papa a guardar silencio, al tiempo que arroja nueva luz sobre su postura respecto a las victorias del Reich, el ataque alemán contra la Unión Soviética, la entrada de Estados Unidos en la guerra, el avance de los ejércitos rusos o la deportación de judíos de Italia y Hungría. En su momento, la aparición de esta obra supuso un vuelco en el estudio de las relaciones entre el Vaticano y la Alemania nazi. Medio siglo después de su primera publicación, continúa siendo indispensable para la comprensión de aquellos años especialmente convulsos.

Saul Friedländer (Praga, 1932) estudió Historia y se doctoró en 1963 por la Universidad de Ginebra, donde también impartió clases. Especialista en la persecución de los judíos por parte de los nazis, ha sido, además, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de Tel Aviv y catedrático emérito en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Entre su extensa y reconocida obra, en castellano se ha publicado ‘¿Por qué el Holocausto? Historia de una psicosis colectiva’ y ‘El Tercer Reich y los judíos’. El segundo volumen de esta obra, ‘Los años del exterminio’, fue galardonado con el Premio Pulitzer en 2008.