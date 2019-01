El Atlético suma y sigue (1-0)

Los colchoneros afianzaron la segunda posición doblegando con sacrificio y efectividad a uno de los equipos revelación de la Liga. El Levante ha sido capaz de ganar al Barcelona y pudo sumar en el Metropolitano si hubiera tenido a la fortuna como compañera.



Simeone consiguió el objetivo con Vitolo y Correa para romper el 3-5-2 planteado el conjunto valenciano. La trampa de Paco López resultó efectiva los primeros 45 minutos. Toño García, Campaña, Bardhi, y Jason se volcaron en tareas defensivas e hicieron imposible que el dominio en la primera parte otorgara al Atlético el premio del gol.



El VAR no permitió subir al marcador el tanto de Koke en el minuto 8, y para colmo de las desgracias colchoneras se lesionó Savic en el 10. El serbio ingresa en la poblada enfermería colchonera. Con Saúl de baja por sancionado y Filipe Luis impedido para ser de la partida, Juanfran demostró que puede jugar también en la banda izquierda.

El Atlético tiene un equipo muy compensado y supera todo improvisto fundamentalmente porque Griezmann no baja el pistón. El francés volvió a marcar el penalti que ponía el partido de cara para los locales en el minuto 55.



Con todo de cara para los del Cholo, y Vitolo haciendo olvidar un poco más Lemar, el partido parecía completamente encarrilado, pero los visitantes no bajaron los brazos y pudieron aguar la fiesta tras una gran jugada de Morales que permitió exhibirse a Oblak.



El Atlético sufrió y cerró la segunda vuelta con las mejores expectativas. Sólo superado por el Barça, y con opciones de victoria en el resto de títulos. El miércoles se medirá al Girona, con el mejor fichaje del año: Vitolo Machín.



Ficha técnica:



1-Atlético de Madrid: Oblak (3); Arias (2), Savic (1), Godín (2), Juanfran (2); Koke (2), Rodrigo (2), Thomas (2), Vitolo (3); Griezmann (3) y Correa (2).

0-Levante: Oier (2); E. Cabaco (2), Rober Pier (2), Chema R. (2); Jason (2), J. Campaña (2), Vukcevic (2), Bardhi (2), Toño García (2); J. Morales (3) y Roger (1).

Goles: 1-0 Griezmann (p) (min.55).

Cambios: En el Atlético de Madrid: Giménez (1) por Savic (min.8), Lemar (1) por Correa (min.71), y Kalinic (s.c) por Vitolo (min.75). En el Levante: Coke (1) por Chema R. (min.46), Mayoral (1) por Roger (min.67) y Rochina (s.c) por Vukcevic (min.67).

Árbitro: Prieto Iglesias (Comité navarro) (1). Amonestó con amarilla a Jason (min.41), Cabaco (min.81), y Campaña (min.90).

Incidencias: 58.000 espectadores asistieron al estadio Wanda Metropolitano. Decimonovena jornada de la Liga. Griezmann antes del encuentro recibió el premio al mejor jugador del mes de diciembre