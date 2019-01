‘Frankenstein resuturado', Un proyecto literario muy atractivo Un volumen editado el pasado año en torno a la figura del monstruo Frankenstein Herme Cerezo

jueves, 10 de enero de 2019, 11:12 h (CET) Ocurrió durante la I edición del Golem Fest celebrado en Valencia a comienzos del pasado mes de diciembre. Por uno de tantos azares de la existencia, cayó en mi poder un libro especial, atractivo, de bello formato y mejor maquetación, distinto, ilustrado además. Su título era, es, ‘Frankenstein resuturado’, editado por Alrevés.

‘Frankenstein resuturado’ es el resultado del proyecto imaginado y diseñado por el inquieto escritor e inventor de conceptos culturales Fernando Marías quien, al cumplirse en el año 2018 el II centenario de la publicación por vez primera de la célebre novela ‘Frankenstein o el moderno Prometeo’ de la escritora británica Mary Shelley (Somers Town, 1797 – Chester Square 1851) tuvo la ocurrencia, feliz ocurrencia, de trabajar en un libro que conmemorara esta epifanía. Concibió la idea tras tropezarse con «un viejo solitario acodado en la barra de un bar del centro de Madrid», que tenía unas manazas rojas y un activo lagrimal y que, por algún motivo, le llevó a imaginar que si la criatura creada por Frankenstein viviese hoy «tendría el aspecto de este viejo» y que estaría bien conocer cómo habría sido su existencia si su vida se hubiera prolongado durante veinte décadas.

Además de una introducción, escrita por el propio Marías y en la que explica la génesis del proyecto, el volumen contiene una nueva traducción de la novela de Shelley, encargada al escritor Lorenzo Luengo, «sólido novelista y meticuloso traductor», en palabras del diseñador del proyecto, que cuenta en su currículum, entre otros galardones y títulos publicados, con el Premio Ateneo de Sevilla 2013 por su novela ‘La cuestión Dante’. Antes de la traducción propiamente dicha, Luengo elabora un estudio donde explica la azarosa publicación del texto original y razona los parámetros por los que se ha regido para elaborar su traducción.

Tras todo esto y como no podía ser de otro modo, a lo largo de más de trescientas páginas, llega este nuevo ‘Frankenstein o el moderno Prometeo’. Si nos aproximamos a su lectura, enseguida nos daremos cuenta de que la novela, aunque sin duda pertenece al género fantástico, tiene poco que ver con ese terror que tantas veces nos han comentado o hemos contemplado en el cine y en la pequeña pantalla sobre el monstruo de Víctor Frankenstein, a la vez que descubrimos la sensación trágica y amarga de la soledad de un individuo, único en su especie, el rechazo que su presencia inspira en los seres humanos y también su desdichado destino. La novela de Shelley, aparentemente, se cierra de manera definitiva, pero en verdad esconde un final abierto, proclive a múltiples interpretaciones y posibles secuelas. Precisamente es ahí donde Fernando Marías ha profundizado para asentar su proyecto y donde brotó su idea de que veinte reconocidos escritores (Julio César Iglesias, Yolanda Castaño, Juan Jacinto Muñoz Rengel, Valeria Correa Fiz, Eva Díaz Riobello, Matías Candeira, Milagros Frías, Vanessa Montfort, Ricard Ruiz Garzón, Elisa Victoria, Irene Gracia, Patricia Esteban Erlés, Juan Ramón Biedma, Elia Barceló, Clara Peñalver, Espido Freire, María Zaragoza, Ismael Martínez Biurrun, Miguel Ángel Hernández, Raquel Lanseros y Aixa de la Cruz), utilizando la fórmula del relato corto, imaginaran cómo hubiera sido la continuación de la vida de Frankenstein, dividiendo los doscientos años transcurridos desde el momento de su publicación en veinte décadas, de tal manera que los autores han trabajado sus cuentos ciñéndose al periodo que les asignó Marías y obteniendo resultados altamente interesantes.

Cada uno de esos veinte cuentos viene aparejado y precedido por un dibujo a modo de portada, realizado por ilustradores de primer nivel: Juan Miguel Aguilera, Tyto Alba, Raquel Alzate, Raquel Aparicio, Laia Arqueros, Raúlo Cáceres, Irene García, Raquel Lagartos, MBRichart, Miriampersand, Sara Morante, Elena Odriozola, Javier Olivares, Mireia Pérez, Joaquín Pertierra, Dídac Pla, Pedro Rodríguez, Carlos Rodríguez Casado, Santiago Sequeiros, Carlos Spottorno y Fernando Vicente.

Pero aún resta una sorpresa, ya que casi como un remate, el libro incluye un tema musical, ‘Balada para Frankenstein resuturado’, escrita por Josete Ordóñez, ayudado por el ingeniero de sonido Luca Germini y los músicos Rosa Masip e Iñaki Quijano.

No se puede pedir más: una buena novela, clásica, con nueva traducción, veinte relatos inéditos, veinte dibujos espléndidos y un tema musical singularmente atractivo. Ahora sólo resta sumergirse en la lectura y disfrutar, sean o no amantes del género de la literatura fantástica.

