El Atlético se divierte (2-0) Griezmann volvió a marcar en Champions José Luis Torremocha

miércoles, 28 de noviembre de 2018, 21:25 h (CET) Los rojiblancos sellaron la clasificación para los octavos de la Liga de Campeones ante el rival más débil del grupo. A una jornada que termine la fase previa a las eliminatorias sólo quedará resolver si el Atlético encabezará la clasificación. El Mónaco acudió al Metropolitano sin la ambición de sumar en el estadio donde se jugará la final de la Champions. Los de Thierry Henry para colmo de males encajaron un autogol de Jemerson en el minuto 2. Con Lemar, Correa y Griezmann jugando como en el patio del colegio se cumplió el guión de las pocas cosas previsibles en el fútbol. Una detalle técnico de Correa servía en bandeja al siete para que marcara el 2-0 antes de la media hora de encuentro.

Simeone dio descanso a Saúl, y volvió a la dupla Thomas - Rodri, qué tan buen resultado le está dando en la competición continental. Fueron los dueños del centro del campo una noche más para quebradero del entrenador atlético cuando elabore las próximas alineaciones. La segunda mitad el Cholo dio la oportunidad a Vitolo, a fin de engrasar al canario para que no siga tan lejos del rendimiento que tuvo en el Sevilla.

Por ambiente e intensidad el partido se desarrolló como un amistoso, en el que se homenajeaba a Radamel Falcao. El Tigre generó la única ocasión clara de gol en el minuto 60, escasos minutos después de ingresar en el césped y resultar ovacionado.

La última media hora el técnico argentino jugó con Kalinic y Griezmann en la delantera. Con el dominio de la posesión, los locales durmieron el partido. Ni siquiera con un penalti a favor, que causó la expulsión de Savic, los visitantes pudieron meterse en el encuentro a ocho minutos del final. De la quema se salva Falcao, Diop, Thuram-Ulien, y sobre todo Massengo. Este último promete seguir los pasos de alguno de los actuales campeones del mundo en no demasiado tiempo. Cuando la única opción ofensiva termina siendo por disparos lejanos de Tielemans difícilmente el Mónaco podía dar la sorpresa.

La que puede ser la temporada más exitosa del Atlético en su historia, pasaba por conseguir la clasificación. Con el pase octavos en el bolsillo, el sueño colchonero de ganar la Champions en el Metropolitano se encuentra un poco menos lejos. De momento pueden presumir pasar de la fase de grupos en cinco de las seis últimas ediciones.



Ficha técnica:



2-Atlético de Madrid: Oblak (1); Arias (2), Lucas (2), Savic (1), Filipe Luis (2); Koke (1), Rodri (2), Thomas (2), Lemar (2); Griezmann (3) y Correa (3).

0-AS Mónaco: Benaglio (1); Biancone (0), Raggi (0), Jemerson (0), Badiashile (1), Chadli (0); Massengo (2), Tielemans (2), Goldvin (0); Grandsir (0) y Sylla (0).

Goles: 1-0 Jemerson (pp) (min.2), y 2-0 Griezmann (min.24).

Cambios: En el Atlético de Madrid: Vitolo (2) por Koke (min.46), Kalinic (1) por Lemar (min.60), y Saúl (1) por Correa (min.68). En el Mónaco: Falcao (1) por Sylla (min.54), Diop (2) por Chadl (min.60), y Thuram-Ulien (2) por Golovin (min.60).

Árbitro: Mattias Gestranius -Finlandia -(0). Amonestó con amarilla a Griezmann (min.44), Tielemans (min.53), Thomas (min.85), y Filipe Luis(min.90). Expulsó por doble amarilla a Savic (min.81).

65.000 espectadores asistieron al estadio Wanda Metropolitano. Quinta jornada de la Liga de Campeones. Antes del comienzo del encuentro se entregó un cuadro a Radamel Falcao con su figura.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

