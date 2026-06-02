Alianza entre Doctrina Qualitas y Grupo System Formación
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El ecosistema de la educación superior y la formación continua asiste a una reconfiguración de sus estructuras tradicionales a través de alianzas estratégicas interinstitucionales. Un ejemplo clave de esta tendencia es el reciente acuerdo firmado entre el Grupo Doctrina Qualitas (DQ), institución líder en la gestión de la calidad educativa y la internacionalización académica, y el Grupo System Formación, un referente consolidado en el sector de la consultoría y la formación online con sede en Sevilla
Este acuerdo cerrado por Grupo Doctrina Qualitas y Grupo System Formación representa un cambio estructural en la propuesta de valor para el alumnado, estableciendo un puente de doble vía para la exportación de talento hacia el continente americano.
Cabe resaltar la madurez de la plataforma de teleformación de Grupo System y su músculo empresarial:
Para los analistas del sector, la complementariedad de ambas organizaciones es evidente. Mientras que System Formación aporta una robusta infraestructura tecnológica y un catálogo pedagógico adaptado a las demandas del tejido empresarial contemporáneo, la Agencia Universitaria DQ interviene como la entidad garante que dota a estos programas de un blindaje institucional de carácter universitario e internacional.
El Certificado Universitario Internacional DQ: validación global
Desde una perspectiva técnica, este certificado proporciona:
Diplomas universitarios asociados: el refuerzo académico
Esto se traduce en una doble titulación real. El alumno recibe el diploma propio del centro y también una acreditación universitaria que; incrementa el valor académico de las horas lectivas cursadas, permite la acumulación de méritos curriculares válidos para oposiciones, bolsas de empleo o la continuación de estudios de posgrado.
El impacto global de DQ en la disrupción del e-learning
DQ ha mitigado este problema transformándose en un estándar global de auditoría pedagógica, auditando planes de estudio en múltiples continentes bajo estrictos criterios de excelencia europeos. Su ecosistema de certificación ha redefinido el valor de la enseñanza virtual, demostrando que la flexibilidad digital no está reñida con la rigurosidad de las universidades tradicionales.
Al actuar como un puente de confianza transnacional, ha venido logrando cumplir sus objetivos marcados en el "Plan de Actuación" que DQ, desde 2013 tiene publicado en la web oficial del Gobierno de España.
Voces de la alianza: perspectiva de la alta dirección
Alejandro Truébano, CEO del Grupo Doctrina Qualitas, hace hincapié en el rigor y la democratización del acceso a la calidad académica:
La proyección transatlántica: apertura del mercado americano
La incorporación de las soluciones formativas de System al portafolio acreditado por Doctrina Qualitas derriba estas fronteras de forma inmediata, gracias a su sólida red de partners universitarios en América Latina y Estados Unidos.
Esta apertura transatlántica genera un impacto bidireccional de gran relevancia:
Un nuevo estándar en la educación superior
Esta alianza entre DQ y el Grupo System Formación se perfila como un caso de éxito en la crónica académica contemporánea. Al fusionar la capacidad operativa y de diseño instruccional de la firma andaluza con el músculo validador e internacionalizador de la agencia de calidad, el gran beneficiado de este movimiento es siempre el alumno.
Un ejemplo clave de esta tendencia es el reciente acuerdo firmado entre el Grupo Doctrina Qualitas (DQ), institución líder en la gestión de la calidad educativa y la internacionalización académica, y el Grupo System Formación, un referente consolidado en el sector de la consultoría y la formación online con sede en Sevilla Este acuerdo cerrado por Grupo Doctrina Qualitas y Grupo System Formación representa un cambio estructural en la propuesta de valor para el alumnado, estableciendo un puente de doble vía para la exportación de talento hacia el continente americano.
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