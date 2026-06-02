Everwood Capital adquiere Grupo Transmolbo y la integra con Transportes Cruz para crear un grupo líder

La operación da lugar a una plataforma ibérica de referencia en la cadena de frío, con 70 M€ de facturación, 340 profesionales y más de 620 vehículos.

·El Fondo de Transporte y Logística de Everwood Capital adquiere el 100% Grupo Transmolbo, operador especializado en transporte frigorífico internacional y grupaje, con sede en Valencia.

·Fundada en 1978, Grupo Transmolbo es una empresa familiar con 84 empleados y unos ingresos anuales de 25 millones de euros, con fuerte presencia en el sector hortofrutícola.

·La integración con Transportes Cruz da lugar a un grupo con cerca de 70 M€ de facturación, 340 empleados y más de 620 vehículos, con presencia operativa en cinco comunidades autónomas.

·Decimocuarta adquisición del Fondo de Transporte y Logística de Everwood Capital, que consolida un ecosistema logístico diversificado y especializado desde la Península Ibérica hacia Europa.

El Fondo de Transporte y Logística de Everwood Capital ha adquirido el 100% Grupo Transmolbo, operador especializado en transporte frigorífico internacional, con especial foco en el sector hortofrutícola y en servicios de grupaje desde su sede en Valencia. La operación marca un nuevo hito en la estrategia del Fondo para construir, desde la Península Ibérica, un grupo líder europeo en logística en temperatura controlada.

Como parte de la transacción, Grupo Transmolbo se integrará con Transportes Cruz, también participada por el Fondo, para conformar una plataforma especializada en el transporte y la logística de la cadena de frío internacional. Se trata de un segmento estratégico en pleno crecimiento, impulsado por la creciente demanda de soluciones de distribución con control de temperatura en sectores esenciales como el alimentario, el hortofrutícola y el farmacéutico.

Grupo Transmolbo, casi cinco décadas de excelencia familiar Fundado en 1978 en Valencia, Transmolbo es una empresa familiar con una facturación de 25 millones de euros y una plantilla de 84 profesionales. La compañía dispone de una flota de 124 tractoras y 145 semirremolques frigoríficos, además de 2.000 metros cuadrados de instalaciones de grupaje en Ribarroja del Turia (Valencia). Su actividad se concentra en rutas internacionales hacia Francia, Italia, Bélgica y Países Bajos, mercados claves para la exportación de productos frescos y perecederos.

Para los socios fundadores “la entrada en el Fondo de Transporte y Logística de Everwood y la integración con Transportes Cruz marcan el inicio de una nueva etapa de crecimiento para la compañía. Esta operación nos permitirá avanzar en nuestra transformación digital, alinearnos con los más altos estándares ESG y reforzar nuestras capacidades organizativas para ofrecer a nuestros clientes un servicio más eficiente y de mayor calidad”.

Creando un gran operador de transporte frigorífico internacional Esta operación se enmarca en la estrategia de Everwood Capital de crear un grupo líder en transporte frigorífico internacional desde la Península Ibérica. Tras la integración, el conjunto de Transportes Cruz y Grupo Transmolbo alcanza una facturación agregada cercana a los 70 millones de euros, con un equipo de 340 profesionales y una flota de más de 620 vehículos. El nuevo grupo cuenta con presencia operativa en Navarra, Castilla-La Mancha, Murcia, Alicante y Valencia, con vocación de crecimiento tanto orgánico como inorgánico en los principales corredores europeos.

En palabras de Juan José Andrés, socio de Everwood Capital: “con la integración del Grupo Transmolbo y Transportes Cruz avanzamos en la creación de una plataforma líder en transporte frigorífico internacional, capaz de combinar capacidad en carga completa, especialización en grupaje y una cobertura operativa reforzada en el norte, centro, sur y Levante peninsular. Es un paso muy relevante para consolidar un grupo de referencia en la cadena de frío desde la Península Ibérica hacia Europa”

Un ecosistema logístico especializado Esta operación supone la decimocuarta adquisición del Fondo de Transporte y Logística de Everwood Capital, que cuenta con una cartera diversificada de compañías especializadas en distintas áreas del sector logístico: Partida Logistics y AGSA, en gestión aduanera; Maresa Logística y Altair Consultores Logísticos, en servicios de forwarding; A Tu Hora Express, en última milla de valor añadido; HTG Express, Arin Express y Transpaneuropa, en transporte exprés industrial; y Prontia Logística, resultado de la integración de Transaez, Arimon Logistics, TransDusan y MBCold Logistics, en logística de frío. A este ecosistema se suma ahora la integración de Transportes Cruz y Grupo Transmolbo como plataforma de transporte frigorífico internacional.

Everwood Capital es una gestora de fondos de inversión alternativa regulada por la CNMV, fundada en 2015 por Alfredo Fernández Agras y José Antonio Urquizu Echeverría, con presencia destacada en energías renovables y transporte y logística. El Fondo de Transporte y Logística está liderado por Juan José Andrés Alvez y Francisco Diego Solís, profesionales con amplia experiencia en la gestión de grupos logísticos y multinacionales. Everwood Capital gestiona actualmente por encima de €900 millones en activos y su equipo ha ejecutado operaciones por más de €100.000 millones en distintos sectores.

