Feu Vert acelera la formación de sus profesionales para liderar el mantenimiento del coche eléctrico

El cambio en el parque automovilístico español ya tiene impacto directo en el negocio del mantenimiento.

En 2025, los vehículos electrificados, tanto eléctricos como híbridos, superaron el 40% de las matriculaciones. Una tendencia que se mantiene en el primer trimestre de 2026 y que se espera que siga consolidándose, acelerando la transformación del sector posventa.

Feu Vert, como respuesta a este nuevo panorama del motor, está reorientando su modelo para responder a un parque más tecnológico, con mayor peso de motorizaciones electrificadas y sistemas digitales que elevan la complejidad de las intervenciones.

“El gran reto es adaptarnos a la transformación del parque automovilístico: electrificación, digitalización y nuevos modelos de movilidad”, explica Jorge Lobato de Faria, Country Manager en España y Portugal.

Programas de capacitación para los trabajadores La incorporación de electrónica avanzada, sistemas ADAS y nuevas arquitecturas de propulsión exige intervenciones más técnicas y personal cualificado capaz de ofrecer un servicio especializado, sobre todo en áreas de diagnosis electrónica o calibración de sistemas

Es por ello que la compañía líder en la Península lleva varios años trabajando en un programa de capacitación de alto nivel dirigido a todo su personal técnico para permitir interpretar con precisión los fallos en sistemas complejos como el BMS (Battery Management System), la gestión térmica de la batería de tracción y los módulos. La formación combina módulos teóricos y presenciales con prácticas en vehículos reales.

También se han implementado procedimientos para la manipulación eléctrica de alta tensión, acreditando que todos los profesionales cuenten con la certificación y equipamiento correspondiente según los niveles establecidos por los fabricantes y para garantizar su seguridad, sumando además una dotación de herramientas especializadas y homologadas.

“Nuestra prioridad es seguir siendo relevantes para el cliente, ampliando capacidades técnicas, formando a nuestros equipos y evolucionando nuestra oferta hacia servicios de mayor valor añadido”, señala Lobato de Faria.

Digitalización también en la experiencia de cliente La transformación del vehículo también se traslada a la relación con el cliente, cada vez más digital.

“La innovación es un pilar clave”, añade el directivo, quien también sigue de cerca la integración corporativa de los canales físicos y digitales para facilitar la gestión de los mantenimientos, mejorar la trazabilidad de las intervenciones en sus locales y ser capaz de estar a la altura y demanda de un usuario cada vez más informado y exigente.

