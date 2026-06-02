El secreto para condensar tres mil años de historia viva en una escapada de fin de semana con Cartagena Puerto de Culturas

El diseño urbano de muchas ciudades mediterráneas suele esconder capas de historia que requieren años para ser comprendidas. En Cartagena, sin embargo, es posible recorrer más de 3.000 años de pasado en un solo fin de semana, gracias a la forma en que su casco histórico concentra y conecta los principales hitos arqueológicos de la ciudad. Bajo la marca Cartagena Puerto de Culturas, impulsada por el Ayuntamiento de Cartagena, el centro urbano se convierte en un gran archivo abierto donde conviven los restos de distintas civilizaciones en un itinerario cómodo y accesible para cualquier visitante.

El gran valor de esta propuesta radica en la cercanía física de sus yacimientos. En pocos minutos a pie se suceden espacios que permiten viajar de la época púnica al esplendor romano y de ahí a las fortificaciones modernas que defendieron uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. El viajero puede pasear por los mismos lugares que pisaron generales púnicos, emperadores romanos o estrategas medievales, viviendo una evolución cronológica que convierte la historia en experiencia.

Los hitos arqueológicos que transforman el centro urbano en un trayecto por los siglos La ruta de cuarenta y ocho horas arranca en el subsuelo, en la Muralla Púnica, y enlaza con el Museo del Foro Romano Molinete, donde se conservan las termas y espacios de culto de la antigua Carthago Nova. La espectacularidad del Teatro Romano, hoy plenamente integrado en la vida ciudadana, actúa como núcleo central de un recorrido que cada visitante adapta a su propio ritmo.

Fortalezas en las alturas y travesías marítimas para completar la panorámica La visita se completa con las vistas desde el Castillo de la Concepción, al que se accede mediante el ascensor panorámico, y con la travesía en barco turístico hacia el Fuerte de Navidad, que ofrece una visión integral de la bahía y de su sistema defensivo. Esta combinación de espacios subterráneos, alturas y navegación costera convierte Cartagena en una escapada intensa y cómoda, perfecta para quienes buscan un destino distinto en el Mediterráneo.

La experiencia que ofrece Cartagena Puerto de Culturas demuestra que el turismo histórico de calidad no requiere de largas estancias para resultar profundo y memorable. Al concentrar siglos de evolución en un trazado cómodo, cercano y muy bien hilado, la ciudad brinda una escapada perfecta que reconcilia al ciudadano contemporáneo con las raíces de su propio territorio.

