'Cocino con Chefs de la Comunidad de Madrid' pone en valor el territorio y el producto de Madrid

“Cocino con Chefs de la Comunidad de Madrid” es un proyecto gastronómico desarrollado por la creadora de contenido, chef y divulgadora Celeste García de la Banda, con el objetivo de poner en valor el territorio, los productos, los productores y el talento culinario de la región a través de contenidos gastronómicos, culturales y de divulgación.

El proyecto se articula en torno a seis zonas productivas de la Comunidad de Madrid —Sierra Norte, Sierra de Guadarrama, Área Metropolitana, Campiña del Henares, Las Vegas y Suroeste—, en las que se han seleccionado seis restaurantes y chefs para la elaboración de recetas representativas de cada territorio. Cada una de ellas pone el foco en productos locales como carne con IGP Carne de la Sierra de Guadarrama, aceite de oliva virgen extra con DOP Aceite de Madrid, vino DOP Vinos de Madrid, legumbres o productos de huerta, muchos de ellos amparados por el sello de calidad M Producto Certificado.

Entre las propuestas gastronómicas destacan platos como los judiones de Rascafría, el cocido madrileño cocinado al carbón de encina, las migas alcalaínas, el cordero al breve con productos de huerta, la olla del segador o los callos a la madrileña, elaborados en restaurantes emblemáticos y vinculados a su contexto productivo y cultural.

La difusión del proyecto se realiza a través de una estrategia multicanal que incluye redes sociales, web propia, ebook y presencia en medios nacionales, acercando al público la riqueza gastronómica de la Comunidad de Madrid desde una mirada cercana, actual y centrada en las historias que hay detrás de cada plato.

Al frente de esta iniciativa se encuentra Celeste García de la Banda, creadora del proyecto Cocino con Chefs, dedicado a mostrar “todo lo que hay detrás de un plato”: el territorio, el producto, el productor, el restaurante y el chef. Con una comunidad digital superior a los 230.000 seguidores y millones de visualizaciones acumuladas en sus contenidos, su trabajo combina divulgación gastronómica, creación de contenido y colaboración con chefs, restaurantes y marcas del sector.

Desde su lanzamiento, Cocino con Chefs ha trabajado con más de 150 chefs y ha generado un importante impacto en redes sociales y medios, consolidándose como un proyecto de referencia dentro de la divulgación gastronómica y la puesta en valor del producto y la cocina local.

