RESIDELIA alcanza un acuerdo con el Consejo General del Notariado para incorporar datos de las escrituras a su plataforma de análisis y valoración

Los datos de las transacciones inmobiliarias formalizadas ante notario se integran como capa de contraste en las valoraciones, comparables y análisis de mercado que hoy produce la plataforma. En un mercado donde el precio de la vivienda sube entre un 13 % y un 15 % anual, conocer con exactitud el decalaje entre el precio de oferta y el precio de las escrituras públicas deja de ser una ventaja competitiva y se convierte en el estándar profesional RESIDELIA ha alcanzado un acuerdo con el Consejo General del Notariado para incorporar a su plataforma los datos de las compraventas de inmuebles formalizadas ante notario. La integración hace de RESIDELIA la plataforma más completa al incorporar los datos reales y fiables del Notariado en los flujos de gestión inmobiliaria, potenciando el entorno de análisis y valoración institucional, donde los equipos de inversión identifican, valoran y analizan activos antes de tomar sus decisiones.

Para quién cambia el trabajo desde hoy

El acuerdo transforma la operativa de los profesionales que toman decisiones de inversión con datos de mercado en su proceso diario:

Servicers: que gestionan carteras de miles de activos y necesitan calibrar modelos de valoración masiva con precios reales de cierre para justificar decisiones ante reguladores y comités de riesgo. El acceso a los datos en crudo, integrado directamente en sus sistemas, elimina la dependencia de consultas puntuales y convierte la fuente notarial en infraestructura operativa.

que gestionan carteras de miles de activos y necesitan calibrar modelos de valoración masiva con precios reales de cierre para justificar decisiones ante reguladores y comités de riesgo. El acceso a los datos en crudo, integrado directamente en sus sistemas, elimina la dependencia de consultas puntuales y convierte la fuente notarial en infraestructura operativa. Fondos de inversión: que ejecutan due diligences donde el precio escriturado de operaciones comparables es la referencia que cierra o bloquea una operación. Disponer de esa referencia dentro del mismo entorno donde se modela la operación financieramente cambia el ritmo y la calidad de la decisión.

que ejecutan due diligences donde el precio escriturado de operaciones comparables es la referencia que cierra o bloquea una operación. Disponer de esa referencia dentro del mismo entorno donde se modela la operación financieramente cambia el ritmo y la calidad de la decisión. Entidades financieras: que necesitan respaldar valoraciones con fuente oficial y auditable para calibrar LTVs y justificar exposiciones ante el supervisor. La fuente notarial es la única con respaldo institucional pleno en España.

que necesitan respaldar valoraciones con fuente oficial y auditable para calibrar LTVs y justificar exposiciones ante el supervisor. La fuente notarial es la única con respaldo institucional pleno en España. SOCIMIs y gestoras de inversión: que elaboran informes de mercado para sus inversores y necesitan contrastar precios de referencia con datos de cierre que puedan defender ante cualquier auditoría interna o externa. Los datos notariales reflejan el precio al que realmente se cierran las operaciones, no el precio al que se publicitan. Esa diferencia —el decalaje entre lo que se anuncia y lo que se acuerda ante notario— determina si una operación es buena o no. En un contexto en que el IPV del INE registra subidas anuales de más del 13 % según fuentes oficiales, cada punto de desviación entre precio de oferta y precio real de cierre se amplifica. Una estimación basada exclusivamente en datos de anuncio en un mercado que crece a este ritmo incorpora una distorsión sistemática en cada valoración, en cada due diligence, en cada decisión de compra. RESIDELIA minimiza esa distorsión.

Para las entidades financieras, la fuente notarial resuelve además una exigencia que ninguna fuente de datos de oferta puede resolver: la auditabilidad ante el supervisor. Las valoraciones calibradas con datos notariales pueden defenderse ante el BCE, la CNMV o el Banco de España con la misma fuente que utiliza la propia Administración para sus estadísticas oficiales.

El impacto en el trabajo diario de los equipos de inversión

La integración de los datos notariales tiene efecto inmediato en las tres áreas donde los equipos de inversión, riesgo y valoración toman sus decisiones más críticas:

Valoraciones AVM: calibradas con precios reales de escrituración, no con precios de anuncio. El modelo de valoración automática de RESIDELIA incorpora ahora la referencia más sólida disponible en el mercado: el precio al que efectivamente se han cerrado operaciones comparables, con fuente oficial, auditable ante cualquier regulador o comité de inversión.

calibradas con precios reales de escrituración, no con precios de anuncio. El modelo de valoración automática de RESIDELIA incorpora ahora la referencia más sólida disponible en el mercado: el precio al que efectivamente se han cerrado operaciones comparables, con fuente oficial, auditable ante cualquier regulador o comité de inversión. Comparables: actualizados mensualmente con las últimas operaciones escrituradas ante notario. Para un fondo ejecutando una due diligence o un servicer validando una cartera, eso significa justificar cada decisión no con lo que pedían por un activo similar, sino con lo que se pagó realmente.

actualizados mensualmente con las últimas operaciones escrituradas ante notario. Para un fondo ejecutando una due diligence o un servicer validando una cartera, eso significa justificar cada decisión no con lo que pedían por un activo similar, sino con lo que se pagó realmente. Análisis de mercado: con los descuentos reales aplicados sobre precio de oferta, los ritmos de absorción efectivos y la evolución por tipología y zona con datos contrastados por escritura. En un mercado en máximos históricos, saber qué parte de la subida se traslada a precio de cierre y qué parte se queda en precio de anuncio es el análisis que marca la diferencia entre comprar bien y comprar caro. "En el mercado inmobiliario profesional, la diferencia entre una buena decisión y una mala es muchas veces la diferencia entre el precio al que se anuncia un activo y el precio al que se escritura ante notario. En un mercado que sube al 13-15 % anual, esa brecha se amplifica y cada décima de precisión se traduce en millones. Ahora nuestros clientes pueden ver ambas referencias en el mismo entorno donde ejecutan sus decisiones. Esa brecha se minimiza"

Luis Fajardo, CEO de RESIDELIA

Fuente oficial, no datos agregados. Entorno profesional, no consulta puntual

Existen soluciones en el mercado que incorporan datos de transacción inmobiliaria en sus herramientas. La diferencia de RESIDELIA es doble.

Por un lado, la fuente. Los datos que RESIDELIA integra proceden directamente del Índice Único Informatizado del Consejo General del Notariado, la base que recoge los datos de la totalidad de las escrituras de compraventa formalizadas en España. No son datos estimados, ni aportados por usuarios, ni agregados de terceras fuentes. Son los datos oficiales, los mismos que utiliza la Administración, disponibles ahora para los equipos de inversión profesional con la máxima granularidad y actualización mensual.

Por otro lado, el entorno. Los datos de escrituración no se consultan en una herramienta separada ni se devuelven como respuesta a una llamada API aislada. Se activan dentro del mismo flujo de trabajo donde el equipo de inversión identifica el activo, lanza la valoración, analiza el mercado, revisa el saneamiento posesorio y valida la operación financieramente. El conocimiento generado a partir de ellos —modelos, métricas, análisis— es de titularidad exclusiva del cliente. RESIDELIA aporta la infraestructura; la inteligencia es del equipo que la opera.

El Consejo General del Notariado: fuente institucional e infraestructura de decisión

Para el Consejo General del Notariado este acuerdo representa un paso estratégico en la extensión del valor de su base de datos más allá del uso estadístico e institucional. Por primera vez, los datos notariales sobre compraventas llegan de forma operativa y sistemática al corazón de los procesos de inversión, riesgo y valoración de los principales operadores del mercado inmobiliario profesional español.

Sobre RESIDELIA

RESIDELIA es la plataforma de ejecución para la inversión inmobiliaria profesional. Reúne en un único entorno la búsqueda y publicación de activos, la valoración automática y por comparables, el saneamiento jurídico-posesorio, el análisis de mercado y la validación financiera de operaciones. Da soporte a fondos de inversión, entidades financieras, servicers y brokers en sus decisiones de inversión en España, Portugal y Grecia. El Marketplace de Activos, con un canal de atención prioritaria para inversores, está operativo desde mayo de 2026.

Sobre el Consejo General del Notariado

El Consejo General del Notariado es el órgano representativo y coordinador de los notarios de España. A través del Índice Único Informatizado (IUI), gestiona la mayor base de datos de operaciones inmobiliarias escrituradas del país, con más de 170 millones de documentos. Sus datos constituyen la referencia más completa y fiable sobre el precio real al que se cierran las transacciones inmobiliarias en España. El Notariado pone estos datos a disposición de los profesionales del mercado inmobiliario con el objetivo de extender la transparencia y el rigor de la fuente notarial a los procesos de decisión del mercado de la vivienda.

