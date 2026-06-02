RESIDELIA alcanza un acuerdo con el Consejo General del Notariado para incorporar datos de las escrituras a su plataforma de análisis y valoración
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Los datos de las transacciones inmobiliarias formalizadas ante notario se integran como capa de contraste en las valoraciones, comparables y análisis de mercado que hoy produce la plataforma. En un mercado donde el precio de la vivienda sube entre un 13 % y un 15 % anual, conocer con exactitud el decalaje entre el precio de oferta y el precio de las escrituras públicas deja de ser una ventaja competitiva y se convierte en el estándar profesional
RESIDELIA ha alcanzado un acuerdo con el Consejo General del Notariado para incorporar a su plataforma los datos de las compraventas de inmuebles formalizadas ante notario. La integración hace de RESIDELIA la plataforma más completa al incorporar los datos reales y fiables del Notariado en los flujos de gestión inmobiliaria, potenciando el entorno de análisis y valoración institucional, donde los equipos de inversión identifican, valoran y analizan activos antes de tomar sus decisiones.
Para quién cambia el trabajo desde hoy
Los datos notariales reflejan el precio al que realmente se cierran las operaciones, no el precio al que se publicitan. Esa diferencia —el decalaje entre lo que se anuncia y lo que se acuerda ante notario— determina si una operación es buena o no. En un contexto en que el IPV del INE registra subidas anuales de más del 13 % según fuentes oficiales, cada punto de desviación entre precio de oferta y precio real de cierre se amplifica. Una estimación basada exclusivamente en datos de anuncio en un mercado que crece a este ritmo incorpora una distorsión sistemática en cada valoración, en cada due diligence, en cada decisión de compra. RESIDELIA minimiza esa distorsión.
Para las entidades financieras, la fuente notarial resuelve además una exigencia que ninguna fuente de datos de oferta puede resolver: la auditabilidad ante el supervisor. Las valoraciones calibradas con datos notariales pueden defenderse ante el BCE, la CNMV o el Banco de España con la misma fuente que utiliza la propia Administración para sus estadísticas oficiales.
El impacto en el trabajo diario de los equipos de inversión
Fuente oficial, no datos agregados. Entorno profesional, no consulta puntual
Por un lado, la fuente. Los datos que RESIDELIA integra proceden directamente del Índice Único Informatizado del Consejo General del Notariado, la base que recoge los datos de la totalidad de las escrituras de compraventa formalizadas en España. No son datos estimados, ni aportados por usuarios, ni agregados de terceras fuentes. Son los datos oficiales, los mismos que utiliza la Administración, disponibles ahora para los equipos de inversión profesional con la máxima granularidad y actualización mensual.
Por otro lado, el entorno. Los datos de escrituración no se consultan en una herramienta separada ni se devuelven como respuesta a una llamada API aislada. Se activan dentro del mismo flujo de trabajo donde el equipo de inversión identifica el activo, lanza la valoración, analiza el mercado, revisa el saneamiento posesorio y valida la operación financieramente. El conocimiento generado a partir de ellos —modelos, métricas, análisis— es de titularidad exclusiva del cliente. RESIDELIA aporta la infraestructura; la inteligencia es del equipo que la opera.
El Consejo General del Notariado: fuente institucional e infraestructura de decisión
Sobre RESIDELIA
Sobre el Consejo General del Notariado
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En un mercado donde el precio de la vivienda sube entre un 13 % y un 15 % anual, conocer con exactitud el decalaje entre el precio de oferta y el precio de las escrituras públicas deja de ser una ventaja competitiva y se convierte en el estándar profesional RESIDELIA ha alcanzado un acuerdo con el Consejo General del Notariado para incorporar a su plataforma los datos de las compraventas de inmuebles formalizadas ante notario.
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