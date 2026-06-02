ZYCLE Infinity y la madurez del ciclismo indoor: cuando entrenar en casa se acerca a la carretera
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La ZBike Infinity, el modelo más avanzado de ZYCLE, representa el salto de la marca española hacia una experiencia de ciclismo indoor más realista, precisa y conectada, pensada para ciclistas que buscan trasladar las sensaciones de la carretera al entrenamiento en casa
Del entrenamiento de emergencia a la simulación realista
En ese contexto se sitúa ZYCLE, una marca española especializada en ciclismo indoor que ha construido su identidad alrededor de una idea clara: hacer que el entrenamiento bajo techo sea más preciso, inmersivo y útil para el deportista. La compañía desarrolla smartbikes, rodillos inteligentes y accesorios con fabricación en España y una propuesta reconocible: ingeniería aplicada al rendimiento, compatibilidad con los principales simuladores y una experiencia pensada para ciclistas que quieren entrenar con continuidad sin renunciar a sensaciones reales.
Una marca española en un mercado cada vez más exigente
ZYCLE ha sabido leer esa evolución desde una posición propia. Frente a un mercado dominado por grandes marcas internacionales, la empresa ha reforzado un discurso basado en producto, proximidad y especialización. Su catálogo incluye bicicletas inteligentes, rodillos de transmisión directa, rodillos de contacto, rodillos de rulos y accesorios que completan el ecosistema de entrenamiento. Esa amplitud ordena la propuesta alrededor de un mismo territorio: entrenar en interior con conectividad, estabilidad y una sensación cada vez más próxima al ciclismo real.
La marca también incorpora atributos reputacionales relevantes, como la fabricación nacional, la producción sostenible en Valencia, la certificación ISO 14001:2015 y un soporte postventa accesible. Son elementos que ayudan a diferenciarla en una categoría en la que la confianza técnica pesa casi tanto como la promesa deportiva.
ZBike Infinity, la apuesta de ZYCLE por el realismo indoor
La ZBike Infinity está pensada para ciclistas y triatletas que no quieren limitar el entrenamiento indoor a una sesión de mantenimiento. Su planteamiento responde a una necesidad concreta: disponer en casa de una bicicleta estable, silenciosa y conectada que permita entrenar con datos exigentes, ajustar la posición con criterio biomecánico y sentir una respuesta de pedaleo más natural durante sesiones intensas o largas.
Piñón libre, precisión y ergonomía ciclista
A ese realismo se suman especificaciones orientadas al rendimiento: potencia máxima de 2.000 W, simulación de pendiente de hasta el 20 %, volante de inercia de 14 kg y precisión de medición inferior al 1 %. La bicicleta incorpora además un factor Q de 152 mm y bielas multiposición de 165 a 175 mm, una combinación que permite adaptar mejor la postura y acercar la sensación de pedaleo al gesto ciclista habitual.
Conectividad avanzada para entrenar, competir y medir
Su sistema de cambios virtuales amplía esa experiencia. La bicicleta permite configurar hasta 24 marchas virtuales y elegir entre desarrollos monoplato o biplato, con manetas inalámbricas y un manillar estándar de carretera de 31,8 mm. No se trata solo de aumentar la resistencia, sino de reproducir una lógica de uso más familiar para quien entrena habitualmente sobre una bicicleta convencional.
La madurez de una categoría y el papel de ZYCLE
La marca no se apoya únicamente en la espectacularidad tecnológica. Su discurso gana fuerza cuando habla de realismo, fabricación española, soporte y sostenibilidad. La ZBike Infinity es el producto que mejor expresa esa ambición.
La ZBike Infinity, el modelo más avanzado de ZYCLE, representa el salto de la marca española hacia una experiencia de ciclismo indoor más realista, precisa y conectada, pensada para ciclistas que buscan trasladar las sensaciones de la carretera al entrenamiento en casa Del entrenamiento de emergencia a la simulación realista Durante años, entrenar en casa fue visto por muchos ciclistas como una solución de compromiso.
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