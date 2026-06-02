Del entretenimiento a la compra; La consolidación de las redes sociales como el nuevo canal de venta directa en internet

El hábito de comprar por internet ha cambiado de forma radical en muy poco tiempo. Las redes sociales, que nacieron exclusivamente para entretener o pasar el rato, se han convertido en auténticos escaparates comerciales donde plataformas como TikTok Shop ya mueven más de 60.000 millones de dólares en todo el mundo. Este nuevo fenómeno, conocido como comercio social, consiste sencillamente en que los usuarios pueden comprar un producto con un par de clics y sin salir de la propia aplicación, uniendo el ocio y el consumo en una misma pantalla. El artículo ha sido elaborado en colaboración con Matías Prats.

Antes, el proceso para comprar online era bastante más largo. El usuario veía un anuncio, tenía que salir de la aplicación, buscar la tienda en el navegador, registrarse y rellenar pesados formularios de pago. Hoy en día, la reproducción de un vídeo corto o una retransmisión en directo funcionan como una tienda digital inmediata. Este cambio responde a que el consumidor actual busca rapidez. Por eso, si el proceso se alarga o se vuelve un laberinto de clics, la venta se pierde en cuestión de segundos, sobre todo en las compras impulsivas que nacen al ver un contenido atractivo.

Para dar respuesta a este escenario tan dinámico, la consultora estratégica roimaiori.com diseña sistemas de venta adaptados a la velocidad de las redes sociales de hoy en día. El trabajo de roimaiori.com se centra en asegurar que todo el engranaje funcione a la perfección, desde el control del stock disponible hasta el momento del pago definitivo, logrando que los negocios de siempre no pierdan clientes por culpa de una web lenta o desactualizada mediante soluciones reales en estrategias de comercio electrónico.

Esta evolución que va desde las pantallas hasta el carrito de la compra no es una moda pasajera, sino la realidad del comercio del presente. Las marcas ya no compiten únicamente por anunciarse o conseguir visualizaciones, sino por formar parte del tiempo libre de la gente de manera natural. Las empresas que logren adaptar sus ventas a este formato visual y directo conectarán de verdad con el público, convirtiendo el entretenimiento diario en ingresos reales para sus negocios.

