El sector digital vasco mantiene su crecimiento y supera los 7.300 M€ de facturación y los 27.000 empleos

Con un crecimiento del 5 % en su facturación en 2025, consolida su papel estratégico en la transformación digital de la economía e industrial de Euskadi. El Clúster GAIA ha hecho públicos esta mañana los datos de actividad del sector con motivo de la asamblea general que celebrará mañana en Bilbao poniendo el foco en la microelectrónica, la Inteligencia Artificial (IA), la ciberseguridad y las tecnologías cuánticas; así como en los retos que todo ello depara El Clúster de Industrias del Conocimiento y Tecnología de Euskadi (GAIA) ha presentado hoy en rueda de prensa las principales cifras de actividad de las 306 organizaciones integrantes del clúster que, en 2025, incrementaron un 5 % su facturación hasta alcanzar los 7.371 M€, en un contexto internacional marcado por incertidumbres geopolíticas, encarecimiento de suministros, tensiones comerciales y contracción de determinados mercados.

El crecimiento registrado en el empleo (4 %), I+D (10 %) y exportaciones (4 %), confirman que el sector representado por GAIA continúa con una evolución positiva y se consolida como uno de los motores de transformación económica e industrial de Euskadi. Así lo han puesto de relieve esta mañana en rueda de prensa la presidenta de GAIA, Elena Zárraga; el director general del Clúster, Tomás Iriondo, y Eli Pombo, presidenta de Langune.

Entre los indicadores presentados, el empleo tecnológico alcanzó en 2025 los 27.332 profesionales, lo que supone un crecimiento del 4 % respecto al ejercicio anterior y la incorporación de más de 1.100 personas al sector. Para 2026 se prevé un incremento adicional del 2 %, equivalente aproximadamente a 600 nuevos profesionales.

Además, la inversión en I+D ascendió a 222 millones de euros, un 10 % más que el año anterior, reforzando la apuesta del sector por tecnologías habilitadoras como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la microelectrónica, la computación cuántica y el IoT. Para 2026 se prevé que se mantenga esta tendencia al alza y que la inversión en I+D se incremente un 11 %.

Las exportaciones superaron los 3.080 millones de euros en 2025, incrementando en un 4 % las registradas en 2024 y reflejando la creciente proyección internacional de las empresas del ecosistema digital vasco.

Los datos se han dado a conocer con motivo de la asamblea general anual que GAIA celebrará mañana en Bilbao, en un contexto claramente marcado por la aceleración tecnológica, la irrupción de la IA generativa, los chips y semiconductores específicos, el avance de la computación cuántica, el desarrollo de la economía del dato y la creciente relevancia estratégica de la ciberseguridad.

En su comparecencia de hoy, la presidenta de GAIA, Elena Zárraga, ha expuesto las principales líneas de trabajo e iniciativas estratégicas que GAIA impulsa durante 2026, alineadas con la Ley Europea de Aceleración Industrial y con las políticas de soberanía tecnológica de Europa y Euskadi.

Zárraga ha señalado que "el desarrollo de los territorios dependerá cada vez más de su capacidad para convertir datos, talento y tecnología en bienestar colectivo, lo que nos exige invertir en conocimiento, conectividad e innovación para influir en la próxima etapa del desarrollo humano".

Iniciativas estratégicas 2026

Entre las prioridades estratégicas, Zárraga ha destacado el impulso de una "soberanía tecnológica transformadora, basada en el desarrollo de capacidades propias en ámbitos como la inteligencia artificial, el cloud, la tecnología cuántica, la infraestructura digital y la microelectrónica". En esta línea, GAIA trabaja también en el fortalecimiento del ecosistema digital y cuántico vasco "mediante proyectos tractores y fórmulas de colaboración público-privada".

El clúster seguirá apostando además por el desarrollo de aplicaciones avanzadas de IA orientadas a la automatización y la eficiencia industrial; así como por el impulso de tecnologías cuánticas, especialmente en capacidades Quantum Safe y proyectos vinculados a la sensórica y la computación cuántica.

La ciberseguridad y las tecnologías duales son igualmente ámbitos prioritarios en 2026 para el Clúster, que trabaja en reforzar el ecosistema vasco de ciberseguridad y tecnodefensa. Junto a ello, GAIA pondrá el foco en el talento digital mediante nuevas estrategias de formación, reskilling y aprendizaje productivo apoyado en inteligencia artificial.

En este sentido, el director general de GAIA, Tomás Iriondo, se ha referido al impacto de la IA generativa en el empleo júnior, defendiendo que "la inteligencia artificial debe actuar como herramienta de aceleración del aprendizaje y aumento de capacidades, y no como sustituto de los espacios de incorporación de talento joven". Además, ha concluido compartiendo que "el reto no es elegir entre tecnología y personas, sino lograr que la tecnología amplifique el talento humano".

Asimismo, el clúster sigue trabajando en el desarrollo de GAIA Value Capital, una iniciativa orientada a facilitar la inversión y el crecimiento empresarial tecnológico ente el reto de la soberanía. Además, GAIA continuará participando activamente en el marco regulatorio digital europeo para favorecer la alineación estratégica del ecosistema vasco con las políticas tecnológicas de la Unión Europea.

Miércoles, 3 de junio. Asamblea General de GAIA en Bilbao

Bajo el lema "Soberanía Tecnológica Transformadora", GAIA celebrará en la Torre Iberdrola de Bilbao mañana miércoles, a las 10:00 horas, su asamblea general, siendo el acto público Digital Industry Insights a las 12:00 horas.

La asamblea será clausurada por Ainara Basurko, diputada foral de Promoción Económica de Bizkaia y contará con la intervención de Pablo Oliete, economista y EMBA por IESE, referente en el impulso de la Industria 4.0 y las tecnologías emergentes. En su ponencia abordará cómo el Nuevo Plan de Aceleración Industrial de Europa puede convertirse en una palanca para reforzar la competitividad de la industria de tecnología digital y cuántica y la soberanía tecnológica europea.

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Rueda de prensa Asamblea General GAIA 2026



