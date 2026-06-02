La empresa andaluza se erige como el referente para los paladares más exigentes, ofreciendo productos del mar seleccionados y cocidos de forma artesanal con los más altos estándares de calidad La gastronomía de la región tiene un protagonista indiscutible cuando se acercan celebraciones, eventos o simplemente el deseo de disfrutar de una excelente comida. En este exigente sector, Mariscos del Rey se ha consolidado como la tienda de mariscos Sevilla preferida por particulares y hosteleros que buscan género de primerísima categoría. Con una apuesta firme por la excelencia y la tradición, la compañía ofrece una experiencia culinaria insuperable.

El secreto del éxito de la marca radica en el control exhaustivo del producto desde su captura hasta que llega al consumidor final. Al funcionar como un destacado cocedero de mariscos Sevilla, la empresa garantiza un punto de elaboración exacto. La cocción artesanal, utilizando el tiempo preciso y la proporción ideal de sal y agua, realza el sabor natural de la materia prima y mantiene su jugosidad, marcando una diferencia palpable en la textura final del producto.

Tradición y excelencia para todos los públicos

El compromiso con la excelencia abarca desde la exquisita gamba blanca hasta langostinos, cigalas, carabineros y patas rusas. La empresa selecciona sus materias primas en las mejores lonjas, asegurando que cada pieza cumpla con los exigentes criterios visuales, de calibre y de frescura que definen a la marca.

"El objetivo principal es llevar la esencia más pura del mar a cada hogar y restaurante. Un buen marisco no necesita disfraces, solo un trato respetuoso y experto durante su cocción. Esa dedicación diaria por preservar las recetas tradicionales es lo que garantiza que cada comida o celebración se convierta en un rotundo éxito gastronómico", declaran desde la dirección de Mariscos del Rey.

Ventajas de elegir Mariscos del Rey:

Calidad suprema: Selección rigurosa de las mejores piezas del mercado, garantizando calibres y frescura óptimos.



Maestría en la cocción: Procesos artesanales que aseguran el punto de sal perfecto, manteniendo la carne tersa y sabrosa.



Atención especializada: Asesoramiento experto para calcular cantidades y elegir el producto más adecuado según el tipo de evento.



Servicio transversal: Capacidad operativa para abastecer tanto a pequeñas comidas familiares como a grandes volúmenes para el sector HORECA.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué tipo de productos se pueden adquirir en las instalaciones? La tienda de mariscos Sevilla dispone de un amplio surtido que incluye gambas, langostinos, cigalas, carabineros, patas de cangrejo, nécoras y otros crustáceos de gran demanda, garantizando siempre la máxima frescura y disponibilidad según la temporada.

¿Cuál es el valor añadido de adquirir el género directamente en el cocedero? Al acudir al cocedero de mariscos Sevilla, los clientes se aseguran de llevar a sus mesas un producto tratado por especialistas. El dominio del punto de sal y de los tiempos de enfriamiento y cocción mantiene la jugosidad y el sabor intactos, un resultado muy difícil de replicar en preparaciones domésticas.

¿Se atienden pedidos para grandes eventos o negocios de hostelería? Afirmativo. El establecimiento cuenta con la capacidad logística y de producción necesaria para abastecer tanto a familias en sus celebraciones privadas como a restaurantes, salones de banquetes y profesionales del sector de la restauración, adaptando los volúmenes a cada requerimiento.

¿Existe la posibilidad de realizar encargos y solicitar envíos a domicilio? Para asegurar la comodidad del consumidor y mantener intacta la cadena de frío, el establecimiento ofrece un servicio seguro de preparación de encargos. Los pedidos se acondicionan perfectamente para que el producto llegue a su destino conservando todas sus propiedades organolépticas.

Acerca de Mariscos del Rey

Mariscos del Rey es una empresa sevillana dedicada a la venta y cocción de mariscos de alta calidad. Nacida del amor por la gastronomía y el respeto por el producto del mar, la compañía aúna tradición artesanal y estrictos controles sanitarios para ofrecer a sus clientes una selección de crustáceos y moluscos que destacan por su frescura, sabor y textura incomparables.

