Freedom Holding Corp. registra ingresos récord y duplica su beneficio neto en el ejercicio fiscal 2026

El 1 de junio se conocieron los resultados del ejercicio fiscal 2026 de la empresa matriz de Freedom24, que confirman el avance sostenido de su estrategia de expansión internacional Freedom Holding Corp., la empresa matriz de Freedom24, ha informado de ingresos récord y ha duplicado su beneficio neto en el ejercicio fiscal 2026, que finalizó el 31 de marzo de 2026.

Aspectos destacados del periodo:

Ingresos totales de 2.200 millones de dólares, un 9% más interanual

Beneficio neto de 153,3 millones de dólares, un 101% más frente a los 76,2 millones de dólares

Beneficio antes de impuestos sobre la renta de 226 millones de dólares, frente a los 104,6 millones de dólares

Beneficio básico por acción de 2,56 dólares, frente a 1,28 dólares un año antes

Activos totales de 13.200 millones de dólares, un 33 % más

Cuentas de corretaje un 26 % más, hasta 858.000 El aumento de los ingresos estuvo impulsado por la ganancia neta en valores, que alcanzó los 158,8 millones de dólares, impulsada principalmente por las ventas de deuda soberana y corporativa de Kazajistán. La ganancia neta en derivados creció más de cinco veces hasta los 66,8 millones de dólares, principalmente gracias a la revalorización positiva de los swaps de divisas, mientras que las ventas de bienes y servicios se duplicaron con creces hasta los 97,4 millones de dólares, reflejando la continua expansión del ecosistema del grupo más allá de los productos financieros. Los ingresos por intereses, la mayor línea de ingresos del grupo, aumentaron un 2% hasta los 882,5 millones de dólares.

"Durante los últimos años, hemos ampliado significativamente nuestra base de clientes en corretaje, banca y seguros mediante la construcción de un ecosistema digital unificado", afirmó Timur Turlov, fundador y CEO de Freedom Holding Corp. El crecimiento fue generalizado en todas las áreas principales del negocio. Los clientes bancarios se duplicaron hasta superar los 5 millones y las cuentas de corretaje aumentaron hasta 858.000. Los usuarios activos mensuales de Freedom SuperApp alcanzaron los 2,6 millones en marzo de 2026, un 154% más interanual, con una media de 634.578 usuarios activos diarios.

"El ejercicio fiscal 2026 fue, para Freedom Holding Corp., un periodo de fortalecimiento continuo del negocio, mayor expansión del ecosistema y ejecución de iniciativas estratégicas en nuevas áreas. Demostramos un crecimiento sostenido de los ingresos, ampliamos nuestra base de clientes, reforzamos nuestra posición en segmentos clave y continuamos nuestra expansión internacional. Estos resultados reflejan la eficacia de nuestra estrategia a largo plazo, el alto grado de implicación de nuestro equipo y la confianza de nuestros clientes, socios e inversores", añadió Timur Turlov.

