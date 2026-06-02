Metro de Madrid se prepara para una alta demanda por la visita del Papa y los conciertos de Bad Bunny

El Metro de Madrid afronta un dispositivo especial con cortes, refuerzos y cambios operativos ante la alta afluencia prevista por grandes eventos en la capital: la visita del Papa León XIV y los conciertos de Bad Bunny El Sindicato de Maquinistas del Metro de Madrid (SCMM) quiere poner en valor el papel esencial que desempeña el transporte público, y en particular el Metro de Madrid, como eje vertebrador de la movilidad en la capital durante la celebración de grandes acontecimientos multitudinarios, como la próxima visita del Papa León XIV, prevista entre los días 6 y 9 de junio, que además coincidirá con los conciertos de Bad Bunny en la ciudad, lo que incrementará de forma significativa la actividad y la demanda de movilidad en la capital.

Durante estos días, Madrid afrontará un importante dispositivo de movilidad que incluye cortes parciales, cierres puntuales y la circulación de trenes sin efectuar parada en aproximadamente 15 estaciones del centro de la capital, con el objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros y facilitar el desarrollo ordenado de los distintos actos previstos.

En este contexto, el SCMM reconoce expresamente el esfuerzo, la profesionalidad y la responsabilidad de los maquinistas de Metro de Madrid, así como del conjunto de trabajadores del suburbano, que volverán a desempeñar su labor en condiciones de máxima exigencia operativa, elevada afluencia de viajeros y una especial complejidad derivada de la simultaneidad de eventos en la ciudad. Por ejemplo, se estima que el servicio de viajeros durante toda la mañana del día 7 se verá incrementado en hasta en un 40% en las líneas más céntricas.

No obstante, el Sindicato de Maquinistas subraya también la necesidad de que este tipo de dispositivos especiales vayan acompañados de una planificación clara, una comunicación fluida con los trabajadores y una adecuada gestión de los recursos, de forma que se garantice tanto la seguridad del servicio como unas condiciones óptimas para los profesionales que lo hacen posible.

"Los maquinistas vuelven a demostrar su compromiso con la ciudad en jornadas especialmente complejas, en las que la coordinación y la responsabilidad son clave para garantizar el funcionamiento del servicio", señala José Luis Cejudo, secretario general del SCMM.

El Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid reitera su reconocimiento a todos los profesionales implicados en la operación del Metro de Madrid y su compromiso con un servicio público esencial que, una vez más, será pieza clave para la movilidad de millones de ciudadanos y visitantes durante unos días de máxima exigencia para la red de transporte de la capital.

Sobre Sindicato Colectivo de Maquinistas de Metro de Madrid

El Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro de Madrid (SCMM), fundado en 1990 y apolítico, representa al 90% de los maquinistas del Metro de Madrid, más de 1700 personas que transportan diariamente a más de 50 millones de viajeros mensuales. Desde hace más de 35 años el SCMM reivindica de forma histórica el reconocimiento de su categoría como "Maquinistas de Tracción Eléctrica".

