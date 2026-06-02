Helados más ligeros, el mismo placer: la apuesta "better for you" de La Sirena
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La Sirena destina un 26% de su lineal a helados, con una apuesta clara por la gama "better for you"
La Sirena consolida su liderazgo como especialista en la categoría:
Este verano, La Sirena da un paso adelante en el mercado del helado con una apuesta clara por la innovación saludable con su nueva gama de helados sin azúcar añadido y su línea de sorbetes con base fruta.
Helados sin azúcar añadido: placer más ligero y natural
Una categoría en plena transformación
Más de 200 referencias
El ecommerce con un control total de la cadena de frío.
Un verano marcado por la innovación y el placer consciente
Sobre La Sirena
"A medida que reforzamos nuestros marcos de seguridad de la información y ciberseguridad, su demostrada capacidad de liderazgo, su amplia experiencia en el sector y su profundo conocimiento del mercado europeo la sitúan en una posición única para impulsar estas prioridades clave, al tiempo que acelera nuestra expansión internacional y nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo", añade.
La Sirena destina un 26% de su lineal a helados, con una apuesta clara por la gama "better for you" La Sirena consolida su liderazgo como especialista en la categoría: • Amplitud de surtido con más de 200 referencias de helados, destinando el 26% del lineal aproximadamente en temporada • Innovación en producto, desarrollando de gamas propias más saludables • Control de calidad.
El éxito de la clínica reside en su filosofía de "odontología integral avanzada", huyendo de tratamientos estandarizados para centrarse en la anatomía y las circunstancias únicas de cada individuo.