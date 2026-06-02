Madrid acoge el Primer Encuentro Internacional sobre Soberanía Tecnológica y Sectores Estratégicos

La jornada, gratuita con inscripción previa, reunirá los días 10 y 11 de junio de 2026 a referentes internacionales en semiconductores, tecnologías cuánticas, defensa, materiales críticos y energía en la Oficina del Parlamento Europeo en España Madrid será los próximos 10 y 11 de junio de 2026 el epicentro del debate europeo sobre soberanía tecnológica, autonomía estratégica y competitividad industrial con la celebración del Primer Encuentro Internacional sobre Soberanía Tecnológica y Sectores Estratégicos, organizado por la Fundación para el Conocimiento madri+d en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid.

El encuentro contará con presencia destacada del Cluster en Innovación Tecnología y Talento en Semiconductores: Daniel Granados, director del Clúster, moderará la mesa 'Industria Estratégica: Dependencias, sinergias y potencialidades del mercado DUAL', en la que participará Jesús Gallego, codirector académico del Clúster de Innovación Tecnológica y Talento en Tecnologías del Espacio de la Comunidad de Madrid. Y Jorge Lang, codirector del CITT Semiconductores estará a cargo de la moderación del diálogo 'El ecosistema madrileño de innovación y su papel en el desarrollo de los sectores estratégicos'.

Las sesiones tendrán lugar en la Oficina del Parlamento Europeo en España, situada en el Paseo de la Castellana, 46, Madrid, y la participación será gratuita, previa inscripción. La jornada está abierta a profesionales, investigadores, empresas, administraciones públicas, estudiantes y a todas aquellas personas interesadas en conocer el papel de Madrid y Europa en el desarrollo de tecnologías críticas para el futuro económico, industrial y geopolítico.

El objetivo de esta cita es situar a la Región de Madrid en el centro del debate europeo sobre sectores estratégicos como los semiconductores, las tecnologías cuánticas, la seguridad y defensa, los materiales críticos y la energía, ámbitos clave para reforzar la autonomía tecnológica de Europa y su capacidad de liderazgo científico e industrial.

El programa contará con ponentes de referencia internacional, entre ellos María Marced, expresidenta de TSMC Europa y figura destacada en el ámbito de los semiconductores, y Tomás Palacios, profesor de Ingeniería en el MIT y director del Institute for Soldier Nanotechnologies. La clausura contará con la participación de Mercedes Zarzalejo, consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid.

Durante las dos jornadas se reunirán representantes de la academia, la empresa, las administraciones públicas y el ecosistema de innovación con el propósito de impulsar la cooperación, la transferencia de conocimiento, la colaboración público-privada y la generación de talento en torno a las cadenas de valor estratégicas.

La jornada representa una oportunidad para conocer de primera mano los retos y oportunidades de las tecnologías críticas, establecer contactos con actores clave del ecosistema innovador y contribuir al posicionamiento de Madrid como nodo europeo de conocimiento, industria avanzada y talento tecnológico.

Inscripción gratuita

La matrícula es gratuita, pero es necesario realizar inscripción previa en uno de estos enlaces:

Directamente a través de la página de los Cursos de Verano: https://fgucm.fundanetsuite.com/CursosCongresos/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx

Enviando un correo a comunicacion@madrimasd.org con un listado con el nombre completo, DNI, correo electrónico y teléfono de las personas interesadas en participar Fechas: 10 y 11 de junio de 2026

Lugar: Oficina del Parlamento Europeo en España

Dirección: Paseo de la Castellana, 46, 28046 Madrid

Inscripción: gratuita, previa inscripción

Programa completo: disponible en el enlace incluido en la convocatoria original.

