La digitalización avanza más rápido que la madurez de las operaciones de TI según el estudio de EasyVista
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Más del 90 % de las organizaciones ya incorpora IA en la gestión de servicios de TI, aunque solo el 12 % dispone de la madurez operativa necesaria para aprovechar todo su potencial
Un nuevo estudio global de EasyVista pone de manifiesto una brecha cada vez mayor entre las ambiciones de las organizaciones en materia de transformación digital e inteligencia artificial, y la madurez de las operaciones de TI que deben respaldarlas.
La adopción de la IA en la gestión de servicios de TI (ITSM) supera ya el 90 %, pero solo el 12 % de las organizaciones cuenta con el nivel de madurez operativa necesario para implementarla.
Las empresas nunca han invertido tanto en inteligencia artificial, automatización y la nube. Sin embargo, las operaciones de TI no evolucionan al mismo ritmo, lo que genera barreras estructurales y resultados desiguales en la implementación de estas iniciativas.
"La verdadera línea divisoria ya no radica en el acceso a la tecnología. De hecho, las organizaciones han comenzado a adoptar la IA. El verdadero reto reside ahora en la capacidad de las operaciones de TI para respaldar la transformación digital y las operaciones impulsadas por IA. Sin una mayor integración, gobernanza y coherencia en los procesos, las iniciativas de IA siguen siendo difíciles de industrializar de manera homogénea en la empresa", afirma Ismael Sabbagh, Country Manager de España en EasyVista.
Una base operativa aún desigual
Las restricciones presupuestarias (38 %), falta de competencias informáticas (36 %) e integración insuficiente entre las herramientas (35 %) siguen siendo obstáculos que limitan la capacidad de las organizaciones para implementar la IA a gran escala.
La adopción de la IA pone de manifiesto los límites de la escalabilidad
El estudio también señala una creciente convergencia entre los equipos de TI y de seguridad. Más del 54 % de las organizaciones ya cuentan con workflows interconectados, y cerca del 60 % llevan a cabo revisiones conjuntas tras los incidentes. Esta convergencia se está convirtiendo en un elemento clave de la resiliencia operativa. También desempeña un papel determinante en la capacidad de la IA para funcionar de manera eficaz dentro de workflows interconectados.
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