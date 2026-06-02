La Fundación Adecco presenta Empleario, un programa de capacitación 360º para conectar a las personas más vulnerables con oportunidades reales de empleo

Personas con discapacidad, mayores de 45 años en desempleo de larga duración o mujeres en riesgo de exclusión social, pueden participar en esta iniciativa para conectar con oportunidades reales de empleo en áreas como IT, logística, supermercados, sector sociosanitario, industria o empleo verde, reforzando además competencias digitales y habilidades transversales En un mercado laboral marcado por la transformación acelerada de los perfiles profesionales y por el creciente desajuste entre oferta y demanda de empleo, la Fundación Adecco presenta Empleario, un modelo integral de capacitación y acompañamiento diseñado para mejorar la empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad y conectar su talento con oportunidades reales de empleo, en el plazo más corto posible.

Activar el talento de 1,5 millones de personas desempleadas en situación vulnerable

En un contexto en el que la escasez de talento se ha consolidado como uno de los grandes retos del mercado laboral, la formación se convierte en una palanca estratégica de país. Según un reciente estudio de The Adecco Group, 8 de cada 10 empresas tienen dificultades para cubrir sus vacantes. A su vez, el informe El ajuste de la oferta y la demanda de empleo en el mercado de trabajo 2025, del SEPE, identifica que el 43 % de las vacantes en España son de difícil cobertura, una realidad que tiende al alza: desde 2023, los perfiles difíciles de cubrir han crecido un 15 %.

Detrás de esta realidad subyacen fenómenos como el envejecimiento de la población y la falta de relevo generacional, y, además, un profundo desajuste competencial: muchas empresas necesitan perfiles con capacidades técnicas, digitales o especializadas que no siempre están disponibles entre las personas en desempleo, mientras que la formación existente no siempre evoluciona al mismo ritmo que las necesidades del mercado laboral.

En este escenario, Empleario nace como respuesta a un doble reto: por un lado, la escasez de talento que limita la competitividad de las empresas; por otro, la pobreza y la exclusión social que afectan a una parte muy relevante de la población desempleada. En España hay 2,7 millones de personas en desempleo y, según AROPE, el 55,4 % —1,5 millones— está en riesgo de pobreza o exclusión social.

"Capacitar a las personas en riesgo de exclusión mediante itinerarios prácticos, conectados con las demandas reales de las empresas, es clave para activar el talento disponible, generando oportunidades de empleo que les permitan salir de la exclusión. Además, el valor añadido de Empleario es que la formación no se entiende como una acción aislada, sino como una fase esencial dentro de un acompañamiento transversal e individualizado, altamente orientado a las necesidades de las empresas. De este modo, Empleario convierte la formación en una fuerza tractora capaz de mejorar la competitividad empresarial, además de contribuir a reducir el riesgo de exclusión social en España", explica Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Un modelo transversal orientado al empleo en áreas de alta demanda

A través del programa formativo Empleario, la Fundación Adecco refuerza su apuesta por un modelo de formación práctico, accesible y alineado con las necesidades reales del mercado laboral, combinando capacitación técnica, desarrollo de habilidades transversales y acompañamiento personalizado, elementos clave para posibilitar la inclusión laboral de las personas que lo tienen más difícil. La formación —gratuita— es eminentemente práctica y orientada al acceso al empleo en el plazo más corto posible.

El ecosistema formativo de Empleario combina formación especializada, experiencias reales en empresas, orientación profesional y un sistema de becas, con el objetivo de mejorar las oportunidades laborales de las personas que afrontan mayores barreras, como aquellas con discapacidad, mayores de 45 años desempleados de larga duración o mujeres en riesgo de exclusión social, entre otros.

Las personas interesadas en participar en cualquiera de los programas formativos de Empleario pueden contactar través de la web de Empleario (Cursos para personas con discapacidad - Fundación Adecco), o telefónicamente con su oficina más cercana.

Según Begoña Bravo, directora de Inclusión de la Fundación Adecco: "La formación es esencial para todas las personas, pero lo es aún más para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad social. En un mercado laboral que cambia a gran velocidad, quienes ya parten con más barreras corren el riesgo de quedar doblemente excluidos. Con Empleario queremos evitar que ese talento se quede atrás, ofreciendo una formación conectada con oportunidades reales de empleo y acompañada de un itinerario integral e individualizado. El objetivo es capacitar, orientar y conectar a estas personas con empresas que necesitan talento, contribuyendo a un mercado laboral más inclusivo y sostenible".

Empleario se estructura en diferentes iniciativas que cubren todas las fases del desarrollo profesional

Empleario Academy: formación flexible y accesible

Se trata de una plataforma digital que ofrece cursos online en áreas con alta demanda empresarial, permitiendo a las personas participantes avanzar a su propio ritmo mediante contenidos accesibles y adaptados. Entre las áreas formativas destacan el sector IT, logística, supermercados, competencias digitales, empleo verde y formación transversal orientada al desarrollo de soft skills. Los itinerarios están diseñados para mejorar la empleabilidad de las personas y responder a las demandas actuales del tejido empresarial. Los cursos de Empleario Academy pueden consultarse en Empleario.



Se trata de una plataforma digital que ofrece cursos online en áreas con alta demanda empresarial, permitiendo a las personas participantes avanzar a su propio ritmo mediante contenidos accesibles y adaptados. Entre las áreas formativas destacan el Los itinerarios están diseñados para mejorar la empleabilidad de las personas y responder a las demandas actuales del tejido empresarial. Los cursos de pueden consultarse en Escuela Digital: talento tecnológico para reducir la brecha digital

La Escuela Digital ofrece formación intensiva en competencias tecnológicas altamente demandadas como desarrollo web, análisis de datos o ciberseguridad. El programa integra mentorías de empresas colaboradoras y el desarrollo de un proyecto final aplicado, permitiendo a las personas participantes adquirir experiencia práctica mientras refuerzan su preparación para acceder al empleo. Su objetivo es reducir la brecha digital y generar nuevas oportunidades profesionales en el ámbito tecnológico.



La Escuela Digital ofrece formación intensiva en El programa integra mentorías de empresas colaboradoras y el desarrollo de un proyecto final aplicado, permitiendo a las personas participantes adquirir experiencia práctica mientras refuerzan su preparación para acceder al empleo. Su objetivo es reducir la brecha digital y generar nuevas oportunidades profesionales en el ámbito tecnológico. Escuela de Capacitación: formación con experiencia real

Esta iniciativa ofrece itinerarios formativos completos en áreas estratégicas con fuerte demanda de profesionales, como el sector sociosanitario, la logística o el sector industrial. Cada itinerario combina formación técnica especializada, orientación laboral individualizada, experiencias inmersivas en empresas y conexión directa con oportunidades reales de empleo, facilitando una transición efectiva hacia el mercado laboral.



Esta iniciativa ofrece itinerarios formativos completos en áreas estratégicas con fuerte demanda de profesionales, como el Cada itinerario combina formación técnica especializada, orientación laboral individualizada, experiencias inmersivas en empresas y conexión directa con oportunidades reales de empleo, facilitando una transición efectiva hacia el mercado laboral. Becas para garantizar la igualdad de oportunidades

Empleario también incluye un sistema de becas para favorecer el acceso a la educación y evitar que el talento quede fuera del sistema formativo por motivos socioeconómicos o de discapacidad. Entre ellas se encuentran las becas para estudiantes con discapacidad en Formación Profesional y Universidad, así como becas para personas con altas capacidades y bajos recursos económicos, con el objetivo de impulsar trayectorias educativas que faciliten el acceso posterior al empleo.



también incluye un sistema de becas para favorecer el acceso a la educación y evitar que el talento quede fuera del sistema formativo por motivos socioeconómicos o de discapacidad. Entre ellas se encuentran las becas para estudiantes con discapacidad en Formación Profesional y Universidad, así como becas para personas con altas capacidades y bajos recursos económicos, con el objetivo de impulsar trayectorias educativas que faciliten el acceso posterior al empleo. Formación práctica y mentoría profesional

El programa se completa con formación práctica en empresas colaboradoras, programas de mentoría y voluntariado profesional que permiten a las personas participantes entrar en contacto con entornos laborales reales, mejorar sus competencias y fortalecer su confianza en el proceso de búsqueda de empleo. Más de 4.200 personas formadas en 2025

Durante 2025, 4207 personas en situación de vulnerabilidad participaron en los programas formativos de la Fundación Adecco, consolidando un ecosistema que integra formación, orientación y conexión con oportunidades laborales para generar un impacto social real.

Con Empleario, la Fundación Adecco da un paso más en su compromiso con el empleo inclusivo, poniendo la formación al servicio de las personas que más lo necesitan y contribuyendo a construir un mercado laboral más diverso, accesible y equitativo.

