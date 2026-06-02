La Fundación Adecco presenta Empleario, un programa de capacitación 360º para conectar a las personas más vulnerables con oportunidades reales de empleo
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Personas con discapacidad, mayores de 45 años en desempleo de larga duración o mujeres en riesgo de exclusión social, pueden participar en esta iniciativa para conectar con oportunidades reales de empleo en áreas como IT, logística, supermercados, sector sociosanitario, industria o empleo verde, reforzando además competencias digitales y habilidades transversales
En un mercado laboral marcado por la transformación acelerada de los perfiles profesionales y por el creciente desajuste entre oferta y demanda de empleo, la Fundación Adecco presenta Empleario, un modelo integral de capacitación y acompañamiento diseñado para mejorar la empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad y conectar su talento con oportunidades reales de empleo, en el plazo más corto posible.
Activar el talento de 1,5 millones de personas desempleadas en situación vulnerable
Detrás de esta realidad subyacen fenómenos como el envejecimiento de la población y la falta de relevo generacional, y, además, un profundo desajuste competencial: muchas empresas necesitan perfiles con capacidades técnicas, digitales o especializadas que no siempre están disponibles entre las personas en desempleo, mientras que la formación existente no siempre evoluciona al mismo ritmo que las necesidades del mercado laboral.
En este escenario, Empleario nace como respuesta a un doble reto: por un lado, la escasez de talento que limita la competitividad de las empresas; por otro, la pobreza y la exclusión social que afectan a una parte muy relevante de la población desempleada. En España hay 2,7 millones de personas en desempleo y, según AROPE, el 55,4 % —1,5 millones— está en riesgo de pobreza o exclusión social.
"Capacitar a las personas en riesgo de exclusión mediante itinerarios prácticos, conectados con las demandas reales de las empresas, es clave para activar el talento disponible, generando oportunidades de empleo que les permitan salir de la exclusión. Además, el valor añadido de Empleario es que la formación no se entiende como una acción aislada, sino como una fase esencial dentro de un acompañamiento transversal e individualizado, altamente orientado a las necesidades de las empresas. De este modo, Empleario convierte la formación en una fuerza tractora capaz de mejorar la competitividad empresarial, además de contribuir a reducir el riesgo de exclusión social en España", explica Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.
Un modelo transversal orientado al empleo en áreas de alta demanda
El ecosistema formativo de Empleario combina formación especializada, experiencias reales en empresas, orientación profesional y un sistema de becas, con el objetivo de mejorar las oportunidades laborales de las personas que afrontan mayores barreras, como aquellas con discapacidad, mayores de 45 años desempleados de larga duración o mujeres en riesgo de exclusión social, entre otros.
Las personas interesadas en participar en cualquiera de los programas formativos de Empleario pueden contactar través de la web de Empleario (Cursos para personas con discapacidad - Fundación Adecco), o telefónicamente con su oficina más cercana.
Según Begoña Bravo, directora de Inclusión de la Fundación Adecco: "La formación es esencial para todas las personas, pero lo es aún más para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad social. En un mercado laboral que cambia a gran velocidad, quienes ya parten con más barreras corren el riesgo de quedar doblemente excluidos. Con Empleario queremos evitar que ese talento se quede atrás, ofreciendo una formación conectada con oportunidades reales de empleo y acompañada de un itinerario integral e individualizado. El objetivo es capacitar, orientar y conectar a estas personas con empresas que necesitan talento, contribuyendo a un mercado laboral más inclusivo y sostenible".
Empleario se estructura en diferentes iniciativas que cubren todas las fases del desarrollo profesional
Más de 4.200 personas formadas en 2025
Con Empleario, la Fundación Adecco da un paso más en su compromiso con el empleo inclusivo, poniendo la formación al servicio de las personas que más lo necesitan y contribuyendo a construir un mercado laboral más diverso, accesible y equitativo.
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