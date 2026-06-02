Dental Buhaira lidera la odontología avanzada y la implantología de precisión con tecnología mínimamente invasiva
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El prestigioso centro médico andaluz transforma la experiencia del paciente combinando vanguardia tecnológica, un equipo multidisciplinar y un enfoque conservador para garantizar sonrisas funcionales y estéticas
La pérdida de piezas dentales o los problemas de salud bucodental tienen un impacto directo en la calidad de vida, la fonética, la masticación y la autoestima de las personas. Para dar una respuesta médica de excelencia a estas necesidades, Dental Buhaira se consolida como la clínica dental en Nervión de referencia, ofreciendo un entorno donde la innovación clínica y el trato humano se unen para proporcionar diagnósticos precisos y resultados definitivos.
El éxito de la clínica reside en su filosofía de "odontología integral avanzada", huyendo de tratamientos estandarizados para centrarse en la anatomía y las circunstancias únicas de cada individuo. La fuerte inversión tecnológica del centro permite realizar planificaciones virtuales en tres dimensiones, lo que resulta fundamental para asegurar el éxito en las intervenciones más complejas y reducir significativamente los tiempos de recuperación.
Especialistas en recuperación funcional y estética
Ventajas de acudir a Dental Buhaira
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Qué ventajas ofrece el sistema de implantes dentales en Nervión que utiliza el centro? La implantología que se desarrolla en las instalaciones se apoya en software 3D para realizar cirugías guiadas. Esto permite al equipo de cirujanos conocer el volumen exacto de hueso del paciente antes de la intervención, lo que se traduce en procedimientos más rápidos, seguros, con menor inflamación y tasas de éxito notablemente superiores a la cirugía tradicional.
¿Se atienden casos complejos de pacientes con poco hueso maxilar? Sí, las instalaciones cuentan con especialistas en cirugía avanzada. Mediante técnicas de regeneración ósea, elevación de seno maxilar o el uso de implantes especiales, se proporcionan soluciones viables y seguras para aquellos pacientes a los que previamente se les había diagnosticado falta de hueso.
¿Existen opciones de financiación para los tratamientos de larga duración? La entidad médica facilita el acceso a tratamientos odontológicos de calidad mediante la oferta de planes de financiación a medida. Se proporciona a los pacientes la posibilidad de fraccionar los pagos en cuotas mensuales cómodas, adaptando el presupuesto a las capacidades económicas individuales.
Acerca de Dental Buhaira
"A medida que reforzamos nuestros marcos de seguridad de la información y ciberseguridad, su demostrada capacidad de liderazgo, su amplia experiencia en el sector y su profundo conocimiento del mercado europeo la sitúan en una posición única para impulsar estas prioridades clave, al tiempo que acelera nuestra expansión internacional y nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo", añade.
La Sirena destina un 26% de su lineal a helados, con una apuesta clara por la gama "better for you" La Sirena consolida su liderazgo como especialista en la categoría: • Amplitud de surtido con más de 200 referencias de helados, destinando el 26% del lineal aproximadamente en temporada • Innovación en producto, desarrollando de gamas propias más saludables • Control de calidad.
El éxito de la clínica reside en su filosofía de "odontología integral avanzada", huyendo de tratamientos estandarizados para centrarse en la anatomía y las circunstancias únicas de cada individuo.