Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) creció un 27,5% en el primer cuatrimestre

La compañía cerró el periodo enero-abril superando los 74.000 inmuebles garantizados en toda España. La previsión de crecimiento para el cierre de año se sitúa en torno al 30% Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) cerró el primer cuatrimestre de 2026 superando los 74.000 inmuebles garantizados en toda España, lo que representa un crecimiento de más del 27,5% interanual, cuando la compañía contaba con 58.000 contratos activos. La previsión de crecimiento para el cierre de año se sitúa en torno al 30%, impulsada por el aumento de la demanda de vivienda en alquiler y por un escenario en el que la confianza y la prevención serán claves.

El dinamismo del mercado del alquiler y la creciente necesidad de seguridad por parte de los arrendadores también se refleja en el volumen de análisis de riesgo realizados por la compañía. Entre enero y abril de 2026, SEAG llevó a cabo cerca de 31.000 estudios de solvencia, un 30% más que en el primer cuatrimestre de 2025. La tasa media de morosidad registrada fue de 2.663€ y el tiempo promedio de recuperación de una vivienda tras un proceso de impago fue de algo más de 11 meses, si bien en caso extremos se llegaron a alcanzar los 7 años.

Por distribución geográfica, la provincia de Barcelona concentra el 25% de las garantías activas de SEAG, seguida de Madrid (19%), Valencia (11%), Alicante (5%). Paralelamente, la estructura corporativa de la empresa continúa creciendo para dar respuesta al aumento de la actividad, pues la plantilla ha crecido un 23% en el último año. En el ámbito jurídico, SEAG mantiene controlados los niveles de incidencia vinculados a impagos y conflictos, con porcentajes situados entre el 2% y el 3% de las garantías activas durante los cuatro primeros meses del año.

Además, la compañía alcanzó un porcentaje de resolución de conflictos de más del 74%, reforzando su capacidad de mediación y gestión en un contexto marcado por el incremento del coste de vida, las dificultades económicas de los inquilinos y los conflictos derivados de actualizaciones de renta, fianzas o renovaciones contractuales. Según los datos de la compañía, los momentos donde se concentran más incidencias coinciden especialmente con las renovaciones de contratos y el periodo posterior al verano.

Pedro Bretón, CEO de SEAG, valora positivamente la evolución de la compañía durante este inicio de ejercicio: "Los resultados del primer cuatrimestre reflejan que el propietario cada vez prioriza más la seguridad y la solvencia frente a otros factores. El crecimiento sostenido de SEAG demuestra que el mercado necesita herramientas profesionales capaces de aportar estabilidad y protección tanto económica como jurídica".

