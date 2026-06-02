La Ruta de la Luz volverá a Mauritania en diciembre para abrir una óptica solidaria en pleno desierto

Coincidiendo con el Día de África, la Fundación Cione Ruta de la Luz ha actualizado en la sede de Cione Óptica y Audiología los avances de su proyecto sanitario en Zouerate, al norte de Mauritania, donde ya ha llegado el gabinete y el taller óptico enviados desde España. La próxima expedición, prevista para diciembre, permitirá realizar una nueva campaña visual y dejar instalada una óptica permanente en la ciudad Coincidiendo con la celebración del Día de África, la Fundación Cione Ruta de la Luz ha dado a conocer los avances de su proyecto de cooperación sanitaria en el norte de Mauritania, una iniciativa que seguirá creciendo con una nueva expedición prevista para diciembre de 2026.

Esta semana, el doctor Salamtou Habadi, coordinador local del proyecto en Mauritania, junto a la gerente de la Fundación Ruta de la Luz, Cristina López-Mora, y la optometrista y patrona de la fundación Marisa Galdón, fueron recibidos en la sede de Cione Óptica y Audiología por su director general, Miguel Ángel García, por el presidente de la Fundación Cione Ruta de la Luz, Miguel Moragues, y por el consejo rector de la cooperativa, que interrumpió expresamente su reunión para conocer de primera mano la evolución de esta iniciativa solidaria.

Durante el encuentro se repasaron los logros alcanzados en la primera expedición desarrollada este año en la ciudad minera de Zouerate, así como los próximos pasos del proyecto. Entre ellos, uno especialmente relevante, como es el gabinete y el taller óptico enviados desde España ya han llegado finalmente a Mauritania, después de que las dificultades meteorológicas y el cierre temporal del paso de Algeciras impidieran su llegada durante la primera misión.

"Ya tenemos la confirmación de que tanto el taller como el gabinete están allí y a buen recaudo. Nuestra intención es volver a primeros de diciembre para desarrollar una segunda campaña de revisiones visuales, montar definitivamente la óptica y formar allí a una persona que pueda hacerse cargo de ella", explica Cristina López-Mora.

Además, la Fundación Ruta de la Luz ya ha completado el envío de las 200 gafas graduadas y de protección solar comprometidas tras la primera expedición.

Un proyecto de cooperación sanitaria a largo plazo

La expedición desarrollada entre enero y febrero de 2026 permitió atender a más de 600 personas en Zouerate, una ciudad de unos 40.000 habitantes situada en pleno desierto mauritano y carente de servicios especializados de óptica, oftalmología y salud bucodental.

La misión reunió a profesionales de la Fundación Ruta de la Luz, la Asociación Stop Ceguera y la Fundación Dentistas Sobre Ruedas, en una intervención coordinada que combinó atención visual, oftalmológica y dental.

Durante ocho días de trabajo, el equipo realizó 621 revisiones visuales, aproximadamente un tercio de ellas a menores, y entregó centenares de gafas. Las condiciones ambientales extremas de la región, marcadas por el polvo del desierto, la radiación solar y la actividad minera, provocan numerosas patologías oculares y dificultan enormemente el acceso a la salud visual.

La fundación insiste ahora en que el objetivo va más allá de una campaña puntual. "No hablamos únicamente de una acción aislada, sino de una expedición de cooperación construida junto a otras fundaciones y con vocación de permanencia", señala López-Mora.

Reconocimiento al papel de Salamtou Habadi

Uno de los momentos más emotivos del encuentro celebrado en Cione fue la entrega al doctor Salamtou Habadi de un cuadro conmemorativo elaborado a partir de una fotografía tomada durante la primera expedición, en la que el alcalde de Zouerate, Don Saad Avelouat, hacía entrega de una placa de agradecimiento al propio Habadi por su papel clave como enlace entre Mauritania y España.

La imagen fue tratada artesanalmente y envejecida para convertirla en una pieza simbólica que reconoce el papel de Habadi en el desarrollo del proyecto. Se realizaron dos copias, una destinada al propio doctor y otra al alcalde de Zouerate que le será entregada próximamente.

La Fundación Cione Ruta de la Luz agradece especialmente el respaldo recibido por parte de la dirección y del consejo rector de Cione Óptica y Audiología, y de los responsables de Comunicación y RSR, Felicidad Hernández, y Operaciones, José Antonio de Santos, así como la implicación de todas las personas y entidades que están haciendo posible la continuidad del proyecto sanitario en Mauritania.

