Zambon lanza Fisiogen Embarazo Plus®, un complemento alimenticio para la preconcepción, el embarazo y el postparto

Con una formulación avanzada con nutrientes clave para cada etapa maternal, Fisiogen Embarazo Plus® incorpora tecnología sucrosomada®, un innovador sistema de liberación que protege los nutrientes mediante una estructura denominada sucrosoma Zambon, compañía farmacéutica centrada en la innovación para mejorar la calidad de vida de las personas, lanza Fisiogen Embarazo Plus®, un complemento alimenticio diseñado para acompañar a la mujer durante la preconcepción, el embarazo y el postparto, contribuyendo a cubrir sus requerimientos nutricionales en cada una de estas etapas. Por primera vez en la última década, España ha registrado un aumento en la natalidad: el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado que en 2025 nacieron 321.164 bebés, 3.159 más que en 2024.

Durante todo el proceso reproductivo, el cuerpo de la mujer experimenta cambios fisiológicos relevantes que incrementan sus necesidades nutricionales. En este contexto, una adecuada suplementación resulta clave para contribuir al bienestar materno y al correcto desarrollo del feto. Fisiogen Embarazo Plus® ha sido desarrollado como una suplementación integral que aporta micronutrientes esenciales en una sola cápsula al día, favoreciendo la adherencia y fomentando su uso continuado.

"Con el lanzamiento de Fisiogen Embarazo Plus® reforzamos nuestro compromiso con la salud de la mujer, complementando sus necesidades nutricionales y acompañándola en una etapa vital tan importante como es el embarazo. En Zambon trabajamos para desarrollar productos con respaldo científico que aportan valor real en el día a día de las pacientes", ha detallado Marta Barbachano, General Manager Iberia de Zambon.

La formulación incorpora tecnología sucrosomada®, un innovador sistema de liberación que protege los nutrientes mediante una estructura denominada sucrosoma, permitiendo su absorción de forma eficiente a nivel intestinal, protegiendo sus componentes de interacciones y mejorando su tolerabilidad digestiva. Esta tecnología contribuye a optimizar la biodisponibilidad de minerales y vitaminas que desempeñan un papel clave durante la gestación y el postparto.

Fisiogen Embarazo Plus® incluye ácido fólico en forma activa (Quatrefolic®), que contribuye al crecimiento de los tejidos maternos durante el embarazo y al proceso de división celular. La fórmula incorpora también DHA omega-3 de origen vegetal: el DHA contribuye al desarrollo cerebral y visual normal del feto. El hierro sucrosomado® contribuye a la formación normal de glóbulos rojos y hemoglobina, al transporte normal de oxígeno en el organismo y a la reducción del cansancio y la fatiga. La fórmula se completa con yodo, vitamina D3 y vitamina B12 sucrosomadas además de otros micronutrientes esenciales que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso, el metabolismo.

"La suplementación nutricional durante la preconcepción, el embarazo y el postparto es un aspecto relevante para la salud tanto de la madre como del bebé. Contar con formulaciones que integren los nutrientes esenciales es una herramienta útil para los profesionales que acompañamos a la mujer en este proceso. Productos como Fisiogen Embarazo Plus® permiten abordar de forma más completa las necesidades nutricionales a largo plazo de todo el proceso reproductivo", ha señalado Ian Forn Palacin, Director Médico de Zambon Iberia.

Este lanzamiento refuerza el compromiso de Zambon con la salud de la mujer en momentos clave de su vida.

