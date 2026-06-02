La vivienda reformada gana peso entre los compradores de lujo, según Única Inmobiliaria

Única Inmobiliaria señala que la demanda de vivienda reformada y lista para entrar a vivir está ganando protagonismo entre los compradores del mercado residencial de lujo en Madrid, especialmente en zonas consolidadas como Recoletos, Chamberí o la Milla de Oro. El incremento de los costes de construcción, los plazos de obra y la búsqueda de inmediatez están modificando las prioridades del comprador prime, que cada vez valora más los inmuebles terminados Según el análisis de operaciones y visitas realizado por Única Inmobiliaria durante los últimos meses, el interés por viviendas completamente reformadas ha aumentado de forma notable frente a activos que requieren una actualización integral. La tendencia coincide con un contexto de incertidumbre económica y encarecimiento de materiales que ha elevado el coste medio de las reformas en Madrid.

"El comprador de alto nivel sigue valorando la ubicación por encima de todo, pero ahora también busca minimizar tiempos y complejidad", explica el portavoz de Única Inmobiliaria. "Muchos clientes quieren entrar a vivir inmediatamente y priorizan propiedades con interiorismo cuidado, distribución optimizada y prestaciones actuales".

El fenómeno es especialmente visible en edificios clásicos del centro de Madrid, donde la combinación entre arquitectura tradicional y reforma contemporánea se ha convertido en uno de los activos más demandados del mercado. En zonas como Recoletos o Chamberí las viviendas reformadas presentan menores tiempos de comercialización y concentran una mayor competencia entre compradores nacionales e internacionales.

Aun así, el interés por inmuebles con potencial de reforma no ha desaparecido. Parte del comprador patrimonial continúa viendo valor en activos para transformar, especialmente cuando se trata de pisos con elementos singulares, grandes superficies o ubicaciones muy exclusivas. Sin embargo, el perfil de cliente que apuesta por una reforma integral suele contar con horizontes de inversión más largos y mayor capacidad de gestión.

La tendencia también está impulsada por un cambio en el perfil del comprador internacional que busca residencias listas para usar durante estancias inmediatas en Madrid o como segunda residencia. La capital continúa consolidándose como uno de los mercados residenciales más atractivos de Europa por calidad de vida, estabilidad y oferta inmobiliaria en zonas premium.

En paralelo, la rehabilitación de viviendas en barrios históricos sigue transformando parte del parque residencial madrileño. La incorporación de soluciones eficientes, materiales sostenibles y nuevas distribuciones adaptadas al estilo de vida actual está redefiniendo el valor de muchos inmuebles de alto standing.

Sobre Única Inmobiliaria

Única Inmobiliaria es una firma especializada en la intermediación de viviendas en algunas de las zonas más exclusivas de Madrid, con especial presencia en Recoletos, Barrio de Salamanca, Chamberí, Chamartín, Retiro y Centro. La compañía desarrolla un modelo de asesoramiento centrado en el análisis estratégico del mercado residencial premium y la gestión personalizada de operaciones inmobiliarias.

