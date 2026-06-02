A Worldwide Spain y Sapira impulsan una alianza para llevar la inteligencia artificial aplicada a la auditoría y los procesos empresariales

A Worldwide Spain y Sapira impulsan una nueva alianza para desarrollar soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la auditoría, control interno, los procesos empresariales y el cumplimiento normativo La colaboración parte de un proyecto previo desarrollado por Sapira para A Worldwide Spain, con una inversión de un millón de euros, destinado a construir una plataforma interna de IA diseñada alrededor de la metodología, los flujos de trabajo y décadas de conocimiento de la firma en sectores regulados.

El proyecto, construido sin herramientas genéricas ni modelos estándar, ha llevado a ambas partes a dar un paso más. Luis Marigómez, CEO de A Worldwide Spain, y Guillermo Alén, CEO de Sapira, apuestan ahora por extender esta capacidad a cientos de empresas del tejido empresarial español y europeo a las que A Worldwide Spain ya presta servicio.

El objetivo es que estas compañías puedan acceder a soluciones de inteligencia artificial construidas sobre conocimiento sectorial experto, sin necesidad de desarrollar infraestructura tecnológica propia.

La alianza se enmarca en la estrategia tecnológica iniciada hace siete años por Miguel Bouzas, responsable de la división tecnológica de A Worldwide Spain, para transformar la forma en la que A Worldwide Spain presta servicios de auditoría. Hoy, esa revisión se convierte en producto y en una nueva alianza.

La colaboración arranca con un equipo conjunto de más de 50 profesionales, 25 de ellos ingenieros de Sapira. Miguel Bouzas y Vinicius Pereira Pio, CRO y socio fundador de Sapira, actuarán como interlocutores principales entre ambas organizaciones.

Inteligencia artificial aplicada a retos reales de negocio

La colaboración entre A Worldwide Spain y Sapira está diseñada para abordar retos en los que el conocimiento sectorial de A Worldwide Spain, combinado con la tecnología de Sapira, pueda generar valor real para los clientes.

Entre los primeros ámbitos de aplicación se encuentran la auditoría continua automatizada y el cumplimiento normativo en entornos multinacionales.

En el primer caso, se trata de aplicar IA a la revisión de transacciones, controles y datos financieros de forma continua, no por muestreo, sino en su totalidad y en tiempo real.

En el segundo, la alianza permite coordinar el compliance regulatorio en compañías con más de 200 plantas en distintos países, con los mismos estándares, adaptados a cada contexto local y monitorizados de forma centralizada.

Estos son ejemplos, no límites. La alianza está diseñada para abordar cualquier reto donde el conocimiento sectorial de A Worldwide Spain, combinado con la tecnología de Sapira, pueda generar valor real para sus clientes.

Una alianza basada en conocimiento y tecnología

El proyecto parte de una premisa diferencial: la inteligencia artificial no se plantea como una herramienta genérica, sino como una capacidad construida sobre metodología, procesos, flujos de trabajo y conocimiento experto.

A Worldwide Spain aporta su conocimiento sectorial y su experiencia en auditoría y sectores regulados. Sapira, por su parte, aporta la tecnología necesaria para convertir ese conocimiento en soluciones de inteligencia artificial aplicables a la operativa real de las compañías.

La alianza nace de un proyecto interno ya desarrollado y abre una nueva etapa de colaboración entre ambas organizaciones.

Es solo el principio.

Sobre A Worldwide España / Quality. Value. Commitment

A Worldwide Spain es una firma de auditoría, assurance y advisory internacional para el middle market español.

A nivel global, A Worldwide International y sus alianzas ocupan la séptima posición global del middle market por facturación en auditoría y conectan a más de 100.000 profesionales, repartidos en 2.000 oficinas de 156 países.

A Worldwide España, por su parte, forma parte del top 20 de facturación gracias a su apuesta por la excelencia y por sus valores irrenunciables: calidad, valor y compromiso. La firma española destaca, además, por sus especializaciones en ESG, Forensic y mercados regulados.

Sobre Sapira

Sapira es una compañía especializada en el desarrollo e implantación de soluciones de inteligencia artificial aplicadas a procesos empresariales. Su enfoque se basa en capturar conocimiento interno de las organizaciones y convertirlo en sistemas inteligentes capaces de automatizar decisiones, conectar procesos y escalar operaciones de forma eficiente.

