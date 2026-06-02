ALTEN y Surcontrol Academy: alianza para formar talento en Supply Chain industrial
|
|
La industria española necesita agilizar la incorporación de personal cualificado en el ámbito del Supply Chain. El desarrollo de soluciones y metodologías de base tecnológica avanzan más rápido que la curva de aprendizaje del talento
Este contexto exige preparar a profesionales cualificados para garantizar la eficiencia de los sistemas y procesos industriales. Actualmente, el desajuste de talento en España se encuentra en niveles históricos: según el último estudio sectorial de la consultora internacional ManpowerGroup, 8 de cada 10 empresas de logística y de la industria (el 79%) admiten tener serias dificultades para encontrar profesionales cualificados que cubran sus vacantes técnicas y directivas. Por lo que es clave agilizar el acceso a perfiles cualificados, preparados para garantizar la eficiencia de nuevos sistemas y procesos.
La alianza entre ALTEN Spain y Surcontrol Academy se afianza para garantizar la capacitación y reclutamiento de expertos en la dirección estratégica del Supply Chain.
Surcontrol Academy, institución formativa especializada en el sector industrial, ha anunciado el lanzamiento del Programa Avanzado en Supply Chain 360°: Operaciones y Estrategia Industrial. La iniciativa nace con un respaldo de primer nivel: el referente en ingeniería y tecnología ALTEN Spain, que actúa como Industrial Partner.
"El mercado necesita profesionales preparados para actuar en escenarios de alta presión operativa y cadenas de suministro cada vez más inestables", explican desde la dirección de Surcontrol Academy. "El objetivo es ofrecer un punto de capacitación y acceso directo a la operativa del mercado industrial".
La colaboración con ALTEN pone el foco en preparar a futuros expertos para la dirección estratégica de la cadena de suministro, dentro del nuevo contexto tecnológico.
Con un sistema de capacitación inmersivo, los alumnos deben resolver procesos simulados en áreas de alta exigencia, enfrentándose a retos diarios de planificación, compras y gestión de inventarios.
ALTEN: Impulsando el desarrollo del talento industrial
Esta combinación de conocimiento técnico y operativa industrial permite a ALTEN Spain enriquecer la formación con casos prácticos y metodologías probadas, preparando a los profesionales para los retos actuales del sector.
Como parte de su compromiso con el talento y su especialización, los perfiles más destacados de cada promoción optarán a realizar prácticas profesionales dentro de ALTEN, facilitando su entrada directa en proyectos tecnológicos de alto impacto.
Detalles de la formación
Con esta alianza, Surcontrol Academy y ALTEN dan un paso al frente en la especialización técnica en España. Un programa diseñado por y para la industria que busca devolver la eficiencia a las operaciones globales en un escenario de cambio constante.
La agencia de movilidad internacional elimina las barreras del idioma y la burocracia, ofreciendo un acompañamiento integral que garantiza una integración laboral segura y exitosa La fuerte demanda de profesionales cualificados en el centro de Europa ha abierto un abanico de oportunidades sin precedentes para el talento español.
Durante la conversación, los participantes han coincidido en que la pérdida de un animal sigue siendo una experiencia que muchas personas afrontan en soledad, con información fragmentada y sin protocolos claros.
La Milanese inicia su expansión en franquicia Con esta nueva etapa, La Milanese aspira a implantarse en nuevas ciudades españolas y consolidarse como una marca emergente dentro de la restauración especializada en franquicia.