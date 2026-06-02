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Catenon nombra a Cristina Villanova como Managing Director & Equity Partner de Talent Hackers

Comunicae
martes, 2 de junio de 2026, 13:06 h (CET)
Ha desarrollado gran parte de su carrera en Catenon, donde previamente ocupó puestos como Global Account Managing Director & Corporate Director de Business Intelligence, Marketing y Comunicación

Catenon ha nombrado a Cristina Villanova Managing Director & Equity Partner de Talent Hackers, reconociendo su papel fundamental en la creación, impulso y desarrollo de este proyecto estratégico, que se ha convertido en una iniciativa clave dentro de la compañía.


Cristina Villanova ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Catenon, donde ha asumido diferentes responsabilidades de dirección. Previamente ocupó puestos como Global Account Managing Director & Corporate Director de Business Intelligence, Marketing y Comunicación. Inició su trayectoria en áreas comerciales y de marketing en empresas como EDIGASA y La Bella Easo, y combina su labor ejecutiva con la docencia y su participación en iniciativas como Women in Tech España.


Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza y cuenta con un MBA por IE Business School. Tiene, un máster en Marketing Digital y estudios en Data Science y Big Data en el MIT, además de formación doctoral centrada en el impacto del reclutamiento digital en el futuro del trabajo.


Acerca de Catenon
Catenon es una multinacional española cotizada en BME Growth de Madrid dedicada a la búsqueda global de profesionales, basada en tecnologías del dato y soluciones digitales de talento con un alto componente en innovación. Trabaja como una única oficina a nivel mundial para identificar, seleccionar y presentar candidatos de cualquier parte del mundo a evaluadores ubicados en otro punto del planeta. Su plataforma tecnológica elimina la dispersión geográfica entre candidatos y evaluadores y, aún más, fomenta el reciclaje del conocimiento sectorial gracias a una tecnología diseñada para acercar el talento a sus clientes. Catenon ha creado un ecosistema de innovación que desarrolla en 100 países de los cinco continentes.


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