Tuset Eventos impulsa su expansión en España

La agencia abre nuevas oficinas en Madrid y Barcelona y nombra a Belén Acordagoitia Team Leader Tuset Eventos, agencia especializada en organización de eventos corporativos y team building, anuncia la apertura de nuevas oficinas en Madrid y Barcelona, así como el nombramiento de Belén Acordagoitia como Team Leader de la agencia.

Con una trayectoria consolidada en la creación y producción integral de eventos para empresas, Tuset Eventos diseña, planifica y ejecuta experiencias corporativas en todo el territorio nacional, combinando creatividad, metodología y un enfoque de principio a fin que cubre desde la conceptualización hasta la coordinación in situ.

Esta nueva apertura en Madrid responde a la voluntad de estar aún más cerca de las empresas que operan en la capital y su área de influencia, reforzando la atención local y la gestión de proyectos. En esta nueva etapa, el equipo de la capital española contará con cuatro ejecutivas: Ana Moran, Miriam Rosco, Carmen García e Inés Piña, que liderarán la operativa diaria y la coordinación de eventos desde la sede madrileña.

En paralelo, la agencia abre nuevas oficinas en Barcelona, consolidando su presencia en uno de sus mercados clave y ampliando su capacidad para producir eventos corporativos de distinta escala con un enfoque "especialmente orientado a la calidad, el detalle y el acompañamiento durante todo el proceso", según detalla la compañía.

Estos movimientos se enmarcan en una nueva etapa de crecimiento orientada a mejorar la capacidad operativa en proyectos multiciudad, favoreciendo la consistencia del servicio entre sedes y la agilidad en la ejecución.

En este contexto, Tuset Eventos sitúa a Belén Acordagoitia al frente como Team Leader, una posición destinada a reforzar la coordinación interna, homogeneizar estándares de calidad entre equipos y optimizar la operativa en proyectos complejos. Acordagoitia, especialista en gestión y producción de eventos corporativos, cuenta con una amplia trayectoria como Event Manager y Project Manager de ferias y congresos, y asume ahora este liderazgo transversal para acompañar la expansión de la agencia en esta nueva etapa.

Tuset Eventos ofrece un servicio tanto para eventos corporativos (cenas de gala, showrooms, aniversarios, congresos o exposiciones), como para experiencias de cohesión de equipos o contratación de talentos y perfiles públicos. La empresa coordina todos los elementos que intervienen en un evento de forma integral, incluyendo equipos de personal, logística, entretenimiento, audiovisuales y comunicación, con el objetivo de asegurar consistencia, control y una experiencia fluida para el cliente.

En línea con su recorrido, la compañía destaca más de 15 años creando eventos y más de 550 eventos producidos. Además, cuenta con centrales en Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Bilbao y Santiago de Compostela, prestando cobertura a nivel nacional para eventos corporativos y actividades de team building.

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