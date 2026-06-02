PropPilot.ai advierte: responder tarde está costando millones en ventas inmobiliarias

PropPilot.ai llega a España con una nueva infraestructura de inteligencia conversacional diseñada para resolver uno de los mayores problemas estructurales del sector inmobiliario: la pérdida de oportunidades comerciales por tiempos de respuesta y seguimiento ineficientes Durante años, el sector inmobiliario ha invertido millones en captar demanda: portales, campañas digitales, redes sociales y generación constante de leads. Sin embargo, gran parte de esas oportunidades nunca llega a convertirse. El problema ya no es generar más leads. El problema es gestionarlos a tiempo.

En un mercado donde varios actores compiten simultáneamente por el mismo cliente, la velocidad de respuesta se ha convertido en uno de los factores más determinantes de conversión. Aun así, gran parte del sector continúa operando con estructuras comerciales fragmentadas, procesos manuales y baja trazabilidad sobre las conversaciones con el comprador. Es en este contexto donde nace PropPilot.ai.

La compañía, fundada por profesionales con trayectoria en compañías como Fotocasa (Adevinta), Yaencontre (Idealista), y PropertyFinder, aterriza en España con una plataforma de inteligencia conversacional desarrollada específicamente para el sector inmobiliario.

La propuesta de PropPilot.ai no se centra en automatizar respuestas, sino en transformar la manera en que agencias y promotoras gestionan la conversación comercial desde el primer contacto hasta la visita o reserva.

"La mayoría de las compañías inmobiliarias sigue tratando los leads como expedientes que se gestionan y no como conversaciones que se convierten", explica Wilfredo Pérez, cofundador de PropPilot.ai.

La plataforma opera sobre los principales canales de captación y comunicación utilizados por el sector y permite mantener conversaciones estructuradas, cualificar oportunidades y activar al equipo humano en el momento óptimo.

Según datos internos obtenidos por la compañía a través de sus procesos de auditoría comercial y análisis de atención, una parte significativa de los leads inmobiliarios se pierde por retrasos en la respuesta, falta de seguimiento o saturación de los equipos comerciales.

"La conversación se ha convertido en la nueva unidad económica del sector inmobiliario", señala Frode Nordseth, Strategic Advisor & Partner de la compañía y ex directivo de Fotocasa y PropertyFinder. "La diferencia entre responder en minutos o en horas tiene un impacto directo sobre la conversión".

España y Emiratos Árabes Unidos constituyen los dos primeros mercados estratégicos de PropPilot.ai. La compañía considera que ambos representan dos velocidades distintas dentro de la evolución comercial del real estate.

"Mientras mercados como Dubái ya han convertido la velocidad de respuesta y la optimización del funnel en una prioridad estratégica, gran parte de Europa sigue operando con modelos comerciales mucho más fragmentados", afirma Cristobal Mena , responsable de Desarrollo de Negocio en España.

Uno de los activos diferenciales de la compañía es su sistema de Mystery Shopper, diseñado para medir cómo responde una organización inmobiliaria a sus leads: tiempos de respuesta, seguimiento, trazabilidad y oportunidades perdidas.

El objetivo no es únicamente automatizar procesos, sino ayudar a las compañías inmobiliarias a entender cuánto negocio dejan de generar por ineficiencias operativas invisibles para la mayoría del sector.

Para PropPilot.ai, la próxima evolución del inmobiliario no vendrá de generar más leads, sino de convertir mejor los ya existentes, y tampoco vendrá de sustituir operaciones humanas con IA, sino de saber utilizarla para mejorar y potenciar lo que ya hacen los equipos humanos.

