Civitra reduce consumo energético y averías en la gestión urbana

La digitalización de la gestión urbana permite reducir hasta un 74% el consumo energético y un 70% las averías Civitra, el GMAO de gestión urbana lanzado recientemente por Dinalan, está obteniendo una respuesta muy positiva en el mercado. La plataforma, que ya opera en entornos urbanos reales, ha despertado el interés de gestores municipales que buscan evolucionar desde modelos tradicionales hacia enfoques más eficientes.

Esta acogida, que ha superado las expectativas iniciales de la compañía, pone de manifiesto el déficit de digitalización en la gestión del alumbrado público y otros activos urbanos. Una situación que limita la capacidad de control, eleva los costes operativos y dificulta la anticipación de incidencias, en un momento en el que la eficiencia energética y la optimización del gasto se han convertido en prioridades estratégicas.

Civitra se sitúa como una solución orientada a revertir las ineficiencias, aportando un modelo de gestión municipal digital que actúa sobre los ejes clave: la reducción del consumo energético y la mejora del mantenimiento preventivo. Todo ello se sustenta en la centralización de los datos, la monitorización en tiempo real y la automatización de procesos, abriendo la puerta a una administración de infraestructuras más eficiente y alineada con las demandas actuales.

Menor consumo energético

El consumo energético del alumbrado público continúa siendo uno de los principales retos de la gestión municipal, tanto por su impacto presupuestario como por su contribución a la sostenibilidad.

Civitra aborda este reto a través de la monitorización del consumo en tiempo real, la integración de datos procedentes de sistemas de telegestión e IoT, y la visualización de la red de alumbrado en entornos GIS, que permiten localizar y analizar el comportamiento de cada punto de luz de forma individual o agregada.

Completan estas capacidades las herramientas de análisis y generación automática de informes, que ayudan a identificar ineficiencias y ajustar los patrones de encendido a las necesidades reales del servicio, favoreciendo una gestión más precisa del consumo energético.

Los resultados de este control y de las estrategias basadas en datos se miden en ahorros muy significativos. Según datos del IDAE, la combinación de tecnología LED y sistemas de telegestión permite alcanzar ahorros medios en torno al 74% del consumo energético, lo que sitúa la optimización del alumbrado como una de las palancas más relevantes de ahorro en los municipios.

Mantenimiento y reducción de incidencias

El mantenimiento de los activos urbanos es otro de los puntos críticos de la gestión municipal, especialmente allí donde predominan modelos reactivos basados en la resolución de incidencias.

Civitra centraliza avisos, órdenes de trabajo y revisiones periódicas en una única plataforma, e incorpora la planificación automatizada de tareas, la trazabilidad de las intervenciones y la generación de alertas ante posibles fallos. Un enfoque preventivo que permite anticipar incidencias antes de que se produzcan, en lugar de limitarse a reaccionar ante ellas.

El inventario digital de activos urbanos en mapas GIS -luminarias, semáforos o sensores- completa una visión global del estado de la infraestructura que mejora la capacidad de planificación y respuesta.

Según cálculos del U.S. Department of Energy, la implantación de un GMAO bien estructurado reduce entre un 25% y un 30% los costes de mantenimiento y evita hasta 7 de cada 10 averías imprevistas. Un dato especialmente significativo para los responsables de la gestión pública: según estudios sectoriales de referencia (estudios internacionales sobre gestión de mantenimiento), cada euro invertido en mantenimiento preventivo ahorra hasta cinco en reparaciones correctivas, con un retorno de la inversión que se produce, de media, entre los 12 y los 18 meses.

Demostración gratuita de funcionalidades

Los datos hablan por sí solos: hasta un 74% de ahorro energético, hasta un 30% menos en costes de mantenimiento y un retorno de la inversión en 12-18 meses. Tres razones de peso para que cualquier municipio deje de posponer la digitalización de sus infraestructuras —y una plataforma, Civitra, lista para hacerlo posible.

Más allá del alumbrado, la aplicación permite gestionar desde una misma plataforma otros activos como semáforos, fuentes, sistemas de videovigilancia o mobiliario urbano. Su arquitectura abierta e interoperable garantiza la independencia tecnológica del cliente y la integración con los sistemas ya existentes, adaptándose tanto a la gestión directa como a modelos de concesión.

A través de civitra.es se puede solicitar una demostración gratuita para conocer todas sus funcionalidades.

