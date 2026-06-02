IXOPAY lanza Payments Intelligence e IXONav, un asistente de pagos con IA con información en tiempo real
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La capa de inteligencia de la compañía combina analítica impulsada por IA con detección de anomalías para mejorar la optimización de pagos de los comercios, el rendimiento y los resultados de ingresos
IXOPAY, la capa de rendimiento que impulsa los pagos globales para la era agentiva, anunció hoy IXOPAY Payments Intelligence, un centro de control unificado que transforma datos de pagos fragmentados en información procesable en tiempo real. La compañía también lanzó IXONav, un nuevo navegador agentivo de IA diseñado para desbloquear información clave en cada paso del recorrido de pagos. Al combinar analítica impulsada por IA, detección de anomalías y agentes LLM, la plataforma ayuda a los comercios a descubrir oportunidades de optimización, mejorar el rendimiento de enrutamiento, aumentar las tasas de autorización y reducir los costes por transacción.
La plataforma de pagos sin código de IXOPAY unifica la orquestación de pagos, la tokenización y la inteligencia, y proporciona a los comercios una infraestructura configurable para optimizar el rendimiento de sus pagos. La suite IXOPAY Payments Intelligence añade analítica de pagos, detección de anomalías, armonización de datos, monitorización y gestión de riesgos, y ahora IXONav, un asistente de pagos LLM para obtener información y recomendaciones impulsadas por IA. Ahora, las empresas pueden pasar de paneles fragmentados de PSP y reportes manuales a inteligencia de pagos en tiempo real, lo que permite decisiones más rápidas y mejores resultados de ingresos.
"Cada vez más comercios buscan herramientas que puedan aumentar las tasas de autorización, como reintentos inteligentes, enrutamiento dinámico y mensajería de transacciones adaptativa", dijo Jordan McKee, director de Investigación, Fintech, 451 Research de S&P Global. "Este es especialmente el caso de los comercios más avanzados digitalmente, donde el 59 % indica que las capacidades de optimización de pagos son muy importantes al seleccionar un socio de procesamiento de pagos".
"Los comercios están inundados de datos de pagos, pero con demasiada frecuencia están atrapados en sistemas fragmentados y paneles desconectados, lo que dificulta actuar rápidamente", dijo Jill Willard, Chief Technology Officer en IXOPAY. "IXOPAY Payments Intelligence con IXONav ofrece a los comercios información procesable en tiempo real a partir de sus datos, ayudándoles a mejorar la eficiencia, reducir costes y ofrecer experiencias de pago fluidas que generan fidelidad del cliente".
Para 2030, se prevé que los pagos digitales superen los 361.000 millones de dólares. Y con el auge del comercio agentivo, las empresas ven cada vez más los pagos como una palanca estratégica para sus negocios. Comercios empresariales, marketplaces, negocios de suscripción, fintechs, empresas de viajes, gaming, retail y bienes digitales siguen viéndose arrastrados a un diluvio de datos, con la gestión diaria de pagos necesaria para mantener sus negocios en funcionamiento. Muchas empresas que experimentan altos volúmenes de transacciones, con múltiples PSP y operaciones de pago complejas, terminan dejando ingresos sobre la mesa, simplemente porque carecen de la capacidad y el tiempo para identificar las señales que más importan.
Además, construir una solución interna puede requerir enormes cantidades de tiempo y recursos, exigiendo una inversión significativa, integraciones complejas y talento de ingeniería escaso para implementar y mantenerla. IXOPAY Payments Intelligence elimina esa carga al ayudar a los comercios a comprender, transformar y conciliar datos de pagos a través de transacciones, comisiones, disputas, pagos y liquidaciones, convirtiendo datos fragmentados en impacto empresarial medible mediante la recuperación de ingresos perdidos.
La nueva solución ofrece:
El equipo de IXOPAY realizará demostraciones de su nueva plataforma de inteligencia de pagos y solución de insights de pagos del 2 al 4 de junio en la conferencia Money20/20 Europe en Ámsterdam en el stand 1C166.
Para obtener más información sobre IXOPAY, visitar www.ixopay.com y https://storage.googleapis.com/accesswire/media/1172429/ixopay--ai-payments-intelligence-infographic.pdf
About IXOPAY
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