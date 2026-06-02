Clean Air Metals presenta estados financieros anuales del ejercicio finalizado el 31 de enero de 2026
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La compañía informa de sus resultados financieros auditados de 2026, incluyendo activos, liquidez y actividad de exploración en el proyecto Thunder Bay North, junto con avances operativos y próximos pasos del proyecto
Clean Air Metals Inc. ("Clean Air Metals" o la "Compañía") (TSX.V:AIR)(FRA:CKU)(OTCQB:CLRMF) anuncia que ha presentado sus estados financieros consolidados auditados y el informe de análisis y discusión de la dirección correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2026, disponibles para su consulta en www.sedarplus.ca.
Aspectos financieros destacados
Durante el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2026, la Compañía incurrió en costes por valor de 1.190.489 dólares en actividades de exploración en el proyecto TBN. A principios de año, el equipo directivo de la Compañía ejecutó un exitoso programa de perforación en el yacimiento Current para delimitar estructuras de mayor tamaño. A esto le siguió un importante trabajo en el yacimiento Escape en profundidad (down plunge), para reevaluar datos MT anteriores y perfeccionar los objetivos de perforación en la zona. La dirección encargó la perforación del primer objetivo de exploración step-out dentro de la extensión en profundidad de Escape en el tercer trimestre, lo que dio como resultado una intersección mineralizada de 50 m a 400 m del recurso conocido. El equipo también completó y presentó con éxito una Evaluación Económica Preliminar (PEA) para Thunder Bay North que describía un escenario de molienda por peaje (toll-milling) con un plan de mina centrado en material de mayor margen en los yacimientos Current y Escape.
Los detalles completos de los informes financieros y los resultados operativos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2026 se describen en los estados financieros consolidados auditados de la Compañía, junto con las notas correspondientes y el informe de análisis y discusión de la dirección, disponibles en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.
Actualización del proyecto
Sobre Clean Air Metals
Uno de los escasos recursos primarios de platino fuera de Sudáfrica, el proyecto TBN se encuentra en una jurisdicción estable y favorable a la minería y se beneficia de relaciones de larga duración con las comunidades locales de las Primeras Naciones. Con su experimentado equipo técnico, Clean Air Metals está comprometida con el crecimiento de los recursos en el proyecto TBN y con la creación de valor a largo plazo para los accionistas.
Compromiso social
La Compañía valora la oportunidad de trabajar en estos territorios y mantiene su compromiso con el reconocimiento y respeto de quienes han vivido, viajado y se han reunido en estas tierras desde tiempos inmemoriales. Clean Air Metals está comprometida con la preservación del patrimonio indígena y sigue comprometida con construir, fomentar e impulsar una relación respetuosa con los pueblos de las Primeras Naciones, Métis e Inuit basada en los principios de confianza mutua, respeto, reciprocidad y colaboración en el espíritu de la reconciliación.
Para obtener más información, visitar www.cleanairmetals.ca.
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