Histórico triplete de oro para Marina Cortelles y Lucía Muñoz en el Europeo de gimnasia rítmica

La gimnasia rítmica española ha firmado una actuación sobresaliente en el Campeonato de Europa de Varna 2026, reafirmando su posición entre las grandes potencias continentales. El conjunto español logró revalidar el título conseguido en Tallin 2025 tras alzarse con tres medallas de oro en la clasificación general y en las dos finales por aparatos (5 pelotas, y aros y mazas).

Conjunto nacional

El equipo dirigido por Alejandra Quereda y Ana María Pelaz, integrado por Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun, conquistó la medalla de oro en el concurso completo con una puntuación total de 57,650 puntos. España se impuso con autoridad a Rusia (53,450) e Israel (53,350), que completaron el podio. Las españolas brillaron en sus dos ejercicios, obteniendo 28,850 puntos en el ejercicio de cinco pelotas y 28,800 en el ejercicio mixto de tres aros y dos pares de mazas.

Marina Cortelles y Lucia Muñoz



En la competición individual, España estuvo representada por Alba Bautista y Daniela Picó, quienes accedieron a la final del concurso general y finalizaron en las posiciones decimotercera y decimoséptima respectivamente, compitiendo entre las mejores gimnastas del continente. Además, Alba Bautista competirá alcanzó las finales de aro y mazas.

Con este nuevo éxito internacional, la delegación española continúa consolidando el excelente trabajo desarrollado en los últimos años y mantiene la ambición de seguir ampliando su palmarés en las próximas finales por aparatos y en las grandes citas internacionales de la temporada.

Una jornada final con sabor a oro

Este domingo, el equipo nacional el broche de oro al Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica 2026 al conquistar tres títulos continentales y revalidar el triplete logrado la temporada anterior, confirmando una vez más el excelente momento que atraviesa la gimnasia española en el panorama internacional. El combinado español, formado por Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Lucía Muñoz, Andrea Fernández y Marina Cortelles se alzaron con la medalla de oro en ambas finales por aparatos.

Final 5 pelotas 1. España (29.150) 2. Bielorrusia (27.550) 3. Israel (27.550)

Final aros y mazas 1. España (28.100) 2. Rusia (27.000) 3. Israel (26.300)

Alba Bautista, en la final de aro y mazas

En la modalidad individual, Alba Bautista concluía en 6ª posición en la final de aro, que estuvo liderada por Sofiia Ilteryakova (Rusia), Alina Harnasko (Bielorrusia) y Sofía Raffaeli (Italia). En la final de mazas concluyó en 7ª posición, en la que el oro fue para Stiliana Nikolova (Bulgaria), la plata para Mariia Borisova (Rusia) y el bronce para Daniela Munits (Israel).

La gimnasia española despide así el campeonato continental con la mirada puesta en los próximos grandes retos internacionales, respaldada por una generación de gimnastas y técnicos que sigue escribiendo páginas memorables para la historia de la RFEG.