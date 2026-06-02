Vantegrate presenta Sellium, el Agente de IA que vende por WhatsApp sin despedir vendedores

Sellium sostiene conversaciones de venta sobre productos difíciles (volumen, configuración, datos técnicos y precios) directamente en WhatsApp, y libera a los especialistas del trabajo repetitivo que hoy concentra el conocimiento en pocas personas Son las nueve de la noche y entra un mensaje de WhatsApp. Un cliente describe lo que necesita, tira un par de datos sueltos y se queda esperando una respuesta del otro lado.

El problema es que la única persona que sabe armar esa cotización ya apagó la notebook y se fue a su casa. La venta queda en pausa y un cliente en pausa por WhatsApp rara vez espera hasta el día siguiente.

Esa escena se repite todos los días en miles de empresas de la región. Y es justamente el problema que Vantegrate decidió resolver con Sellium, su agente de ventas por WhatsApp, diseñado para catálogos que no se venden solo con decir un precio.

El conocimiento que vive en pocas cabezas

En muchas compañías, vender no es decir un número y cerrar. Es entender el pedido, traducirlo a un producto entre miles, validar que sea el correcto y recién después cotizar.

Ese recorrido suele depender de un puñado de personas que conocen el catálogo de memoria. Son el activo más valioso del equipo y, al mismo tiempo, su mayor cuello de botella.

Cuando esas personas están ocupadas, de vacaciones o fuera de horario, la operación entera se detiene. El costo no aparece en ningún reporte, pero tiene nombre y apellido: ventas que se enfrían y clientes que se van a la competencia.

Un agente que razona, no un chatbot que repite

A diferencia de un chatbot de preguntas frecuentes, Sellium no responde con guiones predefinidos. Razona con la información real de la empresa (catálogo, fichas técnicas, listas de precios y reglas de negocio) para sostener una conversación de venta completa.

El producto fue pensado para los cuatro tipos de complejidad que casi siempre aparecen juntos en un catálogo difícil:

Cantidad: recorre miles de referencias mediante búsquedas por múltiples atributos y valida la compatibilidad antes de proponer la pieza exacta.

recorre miles de referencias mediante búsquedas por múltiples atributos y valida la compatibilidad antes de proponer la pieza exacta. Configuración: guía la consulta consultiva con las preguntas correctas y deriva a una persona cuando corresponda, con todo el contexto ya cargado.

guía la consulta consultiva con las preguntas correctas y deriva a una persona cuando corresponda, con todo el contexto ya cargado. Datos técnicos: responde consultas de detalle a partir de la documentación oficial y reconoce cuándo una pregunta excede lo seguro.

responde consultas de detalle a partir de la documentación oficial y reconoce cuándo una pregunta excede lo seguro. Precios: calcula en tiempo real listas de precios, descuentos por volumen, promociones, condiciones de pago e impuestos aplicables. El resultado es una cotización completa y consistente en la misma conversación, sin esperar a que alguien la arme a mano ni salirse de las reglas autorizadas por el equipo comercial.

La voz de Vantegrate

"El problema nunca fue la tecnología. Fue que el conocimiento del catálogo vivía en la cabeza de tres personas, y cuando se iban a su casa, la venta se frenaba", explica Francisco Morales, cofundador de Vantegrate.

"Sellium no viene a reemplazar al equipo comercial; viene a sacarle de encima la parte que lo frenaba. El agente absorbe el volumen y la rutina, y los mejores vendedores vuelven a hacer lo único que solo ellos pueden hacer: cerrar", agrega.

Control y trazabilidad como base

Para verticales sensibles, Sellium opera dentro de límites explícitos: solo informa lo que está validado y no improvisa donde no corresponde. Cada conversación queda registrada; así, la información es consistente y trazable, y el equipo humano puede intervenir en cualquier momento sin perder el hilo de la conversación.

La compañía aclara que la implementación no requiere un proyecto extenso para arrancar. Las organizaciones pueden iniciar con una categoría o una línea de productos puntuales, evaluar su desempeño en un segmento real de su catálogo y escalar a partir de esa evidencia.

Quienes quieran conocer más pueden visitar la página de Sellium o agendar una demostración para ver cómo funciona con sus propios productos, reglas y precios.

La pregunta que dio origen a todo

Detrás de Sellium hay una historia que empezó con una pregunta incómoda. ¿Por qué las empresas invierten tanto en tecnología y siguen trabajando como hace una década?

Esa pregunta persiguió durante años a los fundadores de Vantegrate. La respuesta llegó cuando dos empresas con recorridos complementarios decidieron unir fuerzas.

Por un lado, Ventix Solutions, consultora de tecnología y enterprise software fundada en 2020. Por otro lado, EGA Futura, con más de tres décadas creando software empresarial ERP y acompañando a cientos de organizaciones en su transformación digital.

De esa combinación nació algo distinto en la región: una empresa que entiende los problemas del negocio de primera mano y, a la vez, cuenta con la tecnología para resolverlos. No es un laboratorio de inteligencia artificial, sino gente de negocios que usa la IA para resolver lo que ya conoce.

Las personas detrás de la empresa

Francisco Morales (cofundador) lideró equipos de arquitectura de soluciones para clientes de primer nivel antes de fundar Ventix Solutions. Hoy está al frente del diseño de agentes conversacionales de IA y de las integraciones que permiten a las empresas operar con mayor inteligencia y menor fricción.

Juan Manuel Garrido (cofundador) fundó EGA Futura y acumula más de tres décadas de experiencia en la creación de software empresarial para organizaciones de toda América Latina. Esa experiencia, sumada a implementación tras implementación, es la base sobre la que hoy se definen la dirección estratégica y la visión de producto de Vantegrate.

Acerca de Vantegrate

Vantegrate desarrolla y comercializa agentes de inteligencia artificial para organizaciones medianas y grandes en América Latina y en Estados Unidos. Su portfolio incluye soluciones de ventas, marketing conversacional, inteligencia de negocio, procesamiento de documentos y logística de última milla, con un foco constante en resultados medibles e implementaciones que llegan a producción en semanas.

