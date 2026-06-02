Vantegrate presenta Sellium, el Agente de IA que vende por WhatsApp sin despedir vendedores
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Sellium sostiene conversaciones de venta sobre productos difíciles (volumen, configuración, datos técnicos y precios) directamente en WhatsApp, y libera a los especialistas del trabajo repetitivo que hoy concentra el conocimiento en pocas personas
Son las nueve de la noche y entra un mensaje de WhatsApp. Un cliente describe lo que necesita, tira un par de datos sueltos y se queda esperando una respuesta del otro lado.
El problema es que la única persona que sabe armar esa cotización ya apagó la notebook y se fue a su casa. La venta queda en pausa y un cliente en pausa por WhatsApp rara vez espera hasta el día siguiente.
Esa escena se repite todos los días en miles de empresas de la región. Y es justamente el problema que Vantegrate decidió resolver con Sellium, su agente de ventas por WhatsApp, diseñado para catálogos que no se venden solo con decir un precio.
El conocimiento que vive en pocas cabezas
Ese recorrido suele depender de un puñado de personas que conocen el catálogo de memoria. Son el activo más valioso del equipo y, al mismo tiempo, su mayor cuello de botella.
Cuando esas personas están ocupadas, de vacaciones o fuera de horario, la operación entera se detiene. El costo no aparece en ningún reporte, pero tiene nombre y apellido: ventas que se enfrían y clientes que se van a la competencia.
Un agente que razona, no un chatbot que repite
El producto fue pensado para los cuatro tipos de complejidad que casi siempre aparecen juntos en un catálogo difícil:
El resultado es una cotización completa y consistente en la misma conversación, sin esperar a que alguien la arme a mano ni salirse de las reglas autorizadas por el equipo comercial.
La voz de Vantegrate
"Sellium no viene a reemplazar al equipo comercial; viene a sacarle de encima la parte que lo frenaba. El agente absorbe el volumen y la rutina, y los mejores vendedores vuelven a hacer lo único que solo ellos pueden hacer: cerrar", agrega.
Control y trazabilidad como base
La compañía aclara que la implementación no requiere un proyecto extenso para arrancar. Las organizaciones pueden iniciar con una categoría o una línea de productos puntuales, evaluar su desempeño en un segmento real de su catálogo y escalar a partir de esa evidencia.
Quienes quieran conocer más pueden visitar la página de Sellium o agendar una demostración para ver cómo funciona con sus propios productos, reglas y precios.
La pregunta que dio origen a todo
Esa pregunta persiguió durante años a los fundadores de Vantegrate. La respuesta llegó cuando dos empresas con recorridos complementarios decidieron unir fuerzas.
Por un lado, Ventix Solutions, consultora de tecnología y enterprise software fundada en 2020. Por otro lado, EGA Futura, con más de tres décadas creando software empresarial ERP y acompañando a cientos de organizaciones en su transformación digital.
De esa combinación nació algo distinto en la región: una empresa que entiende los problemas del negocio de primera mano y, a la vez, cuenta con la tecnología para resolverlos. No es un laboratorio de inteligencia artificial, sino gente de negocios que usa la IA para resolver lo que ya conoce.
Las personas detrás de la empresa
Juan Manuel Garrido (cofundador) fundó EGA Futura y acumula más de tres décadas de experiencia en la creación de software empresarial para organizaciones de toda América Latina. Esa experiencia, sumada a implementación tras implementación, es la base sobre la que hoy se definen la dirección estratégica y la visión de producto de Vantegrate.
Acerca de Vantegrate
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