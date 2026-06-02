La "millivanillidez"

Comienza la PAU en Cantabria con la novedad de la inclusión de los dispositivos detectores de frecuencia en los vocales correctores. Como estos bañistas que se pasean por la playa con sus buscadores de metales en pos de algún tesoro olvidado, caminaremos entre los preuniversitarios para impedir que los tramposos medren y que el único gúguel del que obtengan información sea el de su cabeza.

Las nuevas tecnologías amplifican las tentaciones que asedian continuamente a nuestros adolescentes –contenedores de pereza que ya ni siquiera recurren a la clásica chuleta artesanal– y firman como propio lo que otros han elaborado. La vida se convierte entonces en una apariencia de conocimiento en busca de una nota que certifique la aptitud para continuar una carrera que, de esta manera, solo conduce hacia un callejón sin salida, opacados por el placebo del resultado inmediato. La tentación existe desde que existen las reglas, morales y legales. No es ese el problema. La clave está, una vez más, en el concepto ético del conocimiento, la responsabilidad individual de querer progresar, de intentar aprehender para ser mejor persona y poder desarrollar todo tu talento para ponerlo al servicio de tus conciudadanos, pero siempre desde tu mismidad.

Cuando impartí clase en la universidad norteamericana de Oberlin (Cleveland, Ohio), me llamó mucho la atención el código del honor que los alumnos firmaban cuando realizaban una prueba. Aseguraban que ellos habían escrito todo lo que ahí había, que no lo habían copiado de ningún sitio y que no habían dejado que nadie copiase de ellos. Les dejaba solos durante el examen con la seguridad de que respetarían su palabra. El hecho de que hubiera alumnos que suspendieran garantizaba la seriedad con la que se tomaba el asunto. Me gustaba porque eran conscientes de que la vida es un cúmulo de causas y consecuencias que avanza al ritmo que plantean las habilidades innatas desarrolladas con tu propio esfuerzo. Al regresar a España, intenté trasladar el modelo con mis alumnos de secundaria y, como bien pueden imaginar, con un rotundo fracaso.

La honra y el honor, tan en desuso en nuestros días, contienen la clave para sentirse pleno con lo que se hace. De lo contrario, vamos ya sin freno hacia un mundo lleno de Millis y Vanillis, el grupo musical que vendió millones de copias y del que luego se supo que solo eran la cara visible de un proyecto donde las voces, como los temas, eran de otros. Eso empezamos a ser, Millis y Vanillis de lo creado por la IA: fotografía, pensamiento, ilustración…

Quizá ya sea tarde para recuperar la senda donde los humanos, con nuestro esfuerzo, crecemos por nuestros errores. Mi voz no es perfecta, pero que sea mía es lo único que la hace auténtica.